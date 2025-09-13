Víťazná premiéra na lavičke Leverkusenu. Hjulmand vychválil energiu tímu

LEVERKUSEN. Futbalisti Bayeru Leverkusen sa v 3. kole nemeckej Bundesligy dočkali prvýkrát v sezóne plného bodového zisku.
Dánsky kouč Kasper Hjulmand si tak na lavičke úradujúceho nemeckého vicemajstra pripísal úspešný debut.
„Farmaceuti“ odštartovali ročník pod vedením Erika ten Haga, no bývalý kouč Manchestru United v Leverkusene veľký dojem neurobil. Klub neváhal a odvolal ho už po prvých dvoch kolách, keď uhral iba jediný bod.
Hjulmand nemal vôbec jednoduchú premiéru, jeho tím hral v šlágri proti tretiemu tímu uplynulého ročníka Frankfurtu, ktorý navyše mal na konte plný počet bodov.
Bayer zvíťazil 3:1, keď skóroval výlučne zo štandardiek. Alex Grimaldo sa dvakrát exportne trafil z priameho kopu, Patrik Schick premenil penaltu.
„Skvelý zápas. Nemali sme veľa šancí, ale mali sme veľa energie. Veľmi dobre sme pracovali vzadu, som veľmi šťastný za tri body,“ uviedol podľa DPA Hjulmand.
Český útočník Schick rozvlnil sieť z bieleho bodu druhýkrát za sebou, proti Frankfurtu skóroval v závere prvého polčasu na 2:0.
Po hodine hry však za stavu 2:1 uvidel druhú žltú kartu kapitán domácich Robert Andrich. V nadstavení druhého polčasu išiel Leverkusen dokonca do deviatich, druhú žltú inkasoval aj Ignacio Fernandez.
Oslabenie však Leverkusen zvládol a v úplnom závere dokonca španielsky obranca Grimaldo druhýkrát skóroval.
VIDEO: Zostrih zápasu Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt
„Dnešok bol dôležitý, tento triumf nám veľmi pomôže. V prvom polčase sme hrali tak, ako sme chceli. V oslabení to bolo zložité. Hrali sme však kompaktne a naši obrancovia hrali mimoriadne,“ pochválil spoluhráčov Schick.
Frankfurt v prvých dvoch kolách nielenže zvíťazil, ale zaznamenal aj sedem gólov. Proti Leverkusenu však v ofenzíve nežiaril.
„Chýbal nám inštinkt zabijaka, pred bránkou súpera sme pôsobili slabo. Nikdy sme protivníka nedokázali dostať pod tlak,“ priznal kouč Dino Toppmöller podľa oficiálnej stránky Eintrachtu.