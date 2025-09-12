Leverkusen po odvolaní ten Haga zvíťazil. Inkasoval však dve červené karty

Bundesliga - 3. kolo
Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3:1 (2:0)
Góly: 10. Grimaldo, 45.+4. Schick (z 11 m), 90.+8. Grimaldo - 52. Uzun. ČK: 58. Andrich, 90.+2. Fernandez (obaja Bayer a po 2. ŽK)
BERLÍN. Futbalisti Bayeru Leverkusen vyhrali v piatkovom zápase 3. kola nemeckej Bundesligy nad Eintrachtom Frankfurt 3:1.
Prvý triumf sezóny udržali napriek dvom vylúčeniam stredopoliarov Roberta Andricha a Ezequiela Fernandeza.
Pre „farmaceutov“ to bol prvý duel pod novým trénerom Kasperom Hjulmandom, ktorý nahradil Erika ten Haga.