ONLINE: Bayer Leverkusen - Arsenal FC dnes, osemfinále Ligy majstrov (1. zápas)

ONLINE PRENOS: Bayer Leverkusen - Arsenal FC (Liga majstrov, osemfinále, 1. zápas, streda, výsledky)
Liga majstrov Osemfinále 2025/2026
11.03.2026 o 18:45
Leverkusen
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Arsenal
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní osemfinálového zápasu Liga majstrov, v ktorom sa stretnú Bayer 04 Leverkusen a Arsenal FC.
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen si musel cestu do osemfinále vybojovať o niečo náročnejšie. V ligovej fáze sa síce dokázal presadiť proti silným súperom a nazbieral dostatok bodov na postup do play-off, kde vyradil Olympiacos po výsledkoch 2:0 vonku a 0:0 doma.
Arsenal FC
Arsenal sa do vyraďovacej fázy prebojoval po výborných výkonoch v ligovej fáze Ligy majstrov. Londýnsky klub vyhral všetkých osem zápasov – zdolal napríklad Athletic Bilbao (2:0), Olympiacos (2:0), Atlético Madrid (4:0), Slaviu Praha (3:0), Bayern Mníchov (3:1), Club Bruggy (3:0), Inter (3:1) aj Kairat Almaty (3:2). Vďaka týmto výsledkom sa stal najlepším tímom celej ligovej fázy.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.