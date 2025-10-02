Paríž vyraboval Barcelonu, Enrique našiel novú hviezdu: Som šťastný, že ho mám

BRATISLAVA. Tréner Luis Enrique vyzdvihol odolnosť a bojovnosť svojho tímu. Paríž St. Germain v oslabenej zostave zvíťazil v Lige majstrov na pôde Barcelony 2:1.
Úradujúci šampióni dokázali prekonať rýchly úder domácich aj sériu zranení a na Olympijskom štadióne v Montjuicu si pripísali cenný triumf – už tretí v rade na katalánskej pôde.
„Bol to výborný zápas,“ povedal Luis Enrique pre televíziu Movistar Plus. „Keď vidíte dve mužstvá hrať čisto, snažiť sa navzájom zraniť futbalom a nie inak, je to kompletný duel.“
PSG sa dokázalo vrátiť do hry po rýchlom góle Ferrana Torresa, keď v 38. minúte vyrovnal iba 19-ročný Senny Mayulu po skvelej akcii Nuna Mendesa z ľavej strany.
O víťazstve Paríža napokon rozhodol striedajúci Goncalo Ramos, ktorý v samom závere využil rýchly protiútok.
„Barcelona bola lepšia až do svojho gólu, ale my sme sa postavili na nohy. Nuno spravil fantastickú akciu. Myslím, že v druhom polčase sme boli lepší,“ dodal Enrique.
Enrique chválil tínedžera
Parížania to dokázali aj napriek absencii viacerých kľúčových mien – chýbali kapitán Marquinhos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué či Khviča Kvaracchelia. Príležitosť tak dostali mladí hráči, medzi nimi aj Mayulu.
„Mayulu je nesmierne silný, tímu prináša veľa,“ pochválil ho tréner. „Má vysokú kvalitu a dokáže hrať vnútri aj na kraji. Som šťastný, že ho mám.“
Španielsky kouč neskrýval hrdosť na schopnosť svojho tímu prispôsobiť sa a uspieť napriek množstvu prekážok na nepriateľskom území.
„Hrali sme dobre,“ povedal. „Začiatok bol ťažký. Barcelona má mnoho kvalitných hráčov. Prvých 20 minút sme sa trápili a robili chyby. V druhom polčase sme sa zlepšili a zaslúžili si vyhrať.
Som spokojný, pretože problémy teraz nehrajú rolu. Je to dôležité víťazstvo. Proti Barce je to vždy náročné a tento výsledok je kľúčový pre našu sebadôveru.“
Flick: Neukázali sme našu najlepšiu tvár
Tréner Barcelony Hansi Flick priznal, že Paríž zaslúžil, a zdôraznil, že jeho mužstvo sa musí v kľúčových aspektoch zlepšiť.
„Dnes nemôžeme povedať, že sme boli na rovnakej úrovni,“ priznal Flick.
„Verím svojmu tímu, ale tentoraz sme neukázali našu najlepšiu tvár. Po 35. minúte prevzal PSG kontrolu nad zápasom. Nemyslím si, že sme hrali na plný potenciál. Ale aj to je v Lige majstrov dôležité. Oni si víťazstvo zaslúžili.“
VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Paríž St. Germain
Ako jeden z dôvodov problémov nemecký kouč označil únavu, ktorá sa v druhom polčase prejavila a umožnila Parížu viac dominovať v držaní lopty aj v šanciach.
„Myslím, že v druhom dejstve bolo jasne vidieť, že niektorí hráči boli unavení,“ vysvetlil. „Keď ste trochu vyčerpaní, ukáže sa to na ihrisku. Ale každý odovzdal maximum. Pri stave 1:1 však musíte mať lepšiu defenzívnu organizáciu. Musíme sa z toho poučiť a zlepšiť.“
Pri hodnotení záveru stretnutia Flick neskrýval sklamanie z toho, že jeho tím nedokázal udržať remízu. PSG totiž využil chybu v defenzíve a rozhodol zápas.
„Samozrejme, že sme sklamaní,“ priznal. „Keď bránite remízu 1:1, musíte v závere zápasu hrať inteligentnejšie – a to sa nestalo. Inkasovali sme po rýchlom protiútoku. Musíme byť organizovanejší a pokryť všetky priestory. Je to veľké sklamanie, čo je prirodzené, pretože sme chceli podať lepší výkon.“