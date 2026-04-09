Rozhodca ignoroval penaltu storočia: VAR bol naklonený Atléticu, bol to Nemec, zúri Barcelona

Kontroverzia, akú Liga majstrov UEFA dlho nepamätá. Súboj medzi FC Barcelona a Atlético Madrid priniesol nielen góly a emócie, ale aj moment, ktorý rozdelil futbalový svet.
Pod paľbou kritiky sa ocitol najmä rozhodca István Kovács, ktorého verdikt vyvolal obrovskú polemiku – a pokojne môže ovplyvniť aj jeho ďalšiu kariéru.
Aj vďaka tejto situácii si futbalisti Atlética Madrid odniesli z prvého štvrťfinálového zápasu na pôde Barcelony víťazstvo 2:0 a vytvorili si tak veľmi sľubnú pozíciu do domácej odvety.
Kľúčový okamih prišiel v 54. minúte. Atlético v tom čase odolávalo tlaku Barcelony, ktorá sa aj v oslabení tlačila za vyrovnaním.
Brankár Juan Musso položil loptu na trávnik a rozohral ju smerom k stopérovi Marc Pubillovi. Ten však urobil zásadnú chybu – loptu najskôr zastavil rukou a až následne ju odohral nohou, aby založil akciu.
Napriek tomu István Kovács situáciu posúdil tak, že lopta nebola v hre – a hra pokračovala bez prerušenia.
Vlna kritiky a rozdielne pohľady
Situácia okamžite vyvolala veľkú diskusiu. „Rozhodca vyhodnotil, že lopta nebola v hre. V okolí nebol žiadny súper a aplikovať pravidlá znamená chápať ducha hry a byť vyvážený,“ uviedol Alfonso Pérez Burrull v programe „Marcador“ na Radio MARCA.
Na opačnej strane stál tréner Barcelony Hansi Flick, ktorý bol po zápase jednoznačný:
„Situáciu s rukou nechápem – nerozumiem, prečo nezasiahol VAR. Je normálne robiť chyby, ale na takéto veci máme VAR. Mala to byť penalta a druhá žltá karta, červená.“
A pokračoval ešte ostrejšie:
„VAR bol dosť naklonený Atléticu… bol to Nemec. Ďakujeme, Nemecko. Nechápem situáciu, keď brankár rozohrá a obranca mu zastaví loptu rukou.“
Zápas rozhodovala rumunská štvorica na čele s István Kovácsom, no pri videu sedel Nemec Christian Dingert. Práve jeho nečinnosť je ďalším terčom kritiky.
Simeone: Zdravý rozum
Jeden z aktérov situácie Juan Musso sa snažil vášne krotiť:
„Ak máme zhrnúť zápas do tejto jednej situácie… radšej hovorme o celom zápase. Oni odohrali veľmi dobré stretnutie, je to výborný tím. Situácia s Pubillom nič nemení.
Keby sa Marc Pubill snažil získať výhodu pod tlakom, dalo by sa to interpretovať inak, ale tak to nebolo. Lopta nebola v hre – a to musí posúdiť rozhodca. Rozhodca má posledné slovo.“
Podobne to videl aj tréner Atlética Diego Simeone:
„Bol som ďaleko od situácie, aby som ju videl jasne, ale vždy musí rozhodovať zdravý rozum. Ak hráč aj rozhodca vyhodnotili, že akcia už začala, je to o chápaní hry. Potom môžeme hľadať rôzne interpretácie.“
História pozná podobné prípady
Podobné momenty sa už vo futbale objavili. V Lige majstrov pred dvoma rokmi čelil Arsenal FC kurióznej situácii v zápase proti Bayernu Mníchov.
Brankár David Raya rozohral od brány, jeho spoluhráč Gabriel Magalhães následne chytil loptu rukou, hoci už bola v hre. Ani vtedy sa penalta nepískala.
Napriek tomu kritika neutícha. Novinár Santi Giménez z denníka AS nešetril ostrými slovami:
„Neodpískal ´penaltu storočia´. Rozhodca sa dopustil jedného z najväčších omylov modernej futbalovej histórie, keď posúdil situáciu tak, že po rozohrávke brankára mohol hráč – v tomto prípade Marc Pubill – chytiť loptu oboma rukami v pokutovom území bez následkov. Surrealistické.“
Podľa neho môže mať verdikt aj vážne následky:
„Pravdepodobne bude tento hrubý omyl stáť rumunského rozhodcu účasť na majstrovstvách sveta a na dlhý čas aj ‚odstavenie‘ v rámci UEFA.“
Zranený Hancko
Pubill naskočil do hry až v 30. minúte, keď nahradil zraneného Dávida Hancka.
Slovenský stopér si privodil zranenie pri nešťastnom dopade po výskoku, keď sa snažil odvrátiť vysokú loptu v pokutovom území. Incident bol bez kontaktu so súperom – Hancko zle došliapol a okamžite si pýtal ošetrenie.
Hoci sa po zásahu lekárov pokúsil v zápase pokračovať, napokon musel striedať. Prvé informácie hovoria o probléme s členkom, no rozsah zranenia zatiaľ nie je známy.