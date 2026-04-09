Rozhodca ignoroval penaltu storočia: VAR bol naklonený Atléticu, bol to Nemec, zúri Barcelona

Fotogaléria (13)
Hráči Atlético Madrid oslavujú po úvodnom góle Juliana Alvareza v prvom zápase štvrťfinále. (Autor: TASR/AP)
Pavol Spál|9. apr 2026 o 10:20
ShareTweet8

Jeden z najväčších omylov v dejinách?

Kontroverzia, akú Liga majstrov UEFA dlho nepamätá. Súboj medzi FC Barcelona a Atlético Madrid priniesol nielen góly a emócie, ale aj moment, ktorý rozdelil futbalový svet.

Pod paľbou kritiky sa ocitol najmä rozhodca István Kovács, ktorého verdikt vyvolal obrovskú polemiku – a pokojne môže ovplyvniť aj jeho ďalšiu kariéru.

Aj vďaka tejto situácii si futbalisti Atlética Madrid odniesli z prvého štvrťfinálového zápasu na pôde Barcelony víťazstvo 2:0 a vytvorili si tak veľmi sľubnú pozíciu do domácej odvety.

Kľúčový okamih prišiel v 54. minúte. Atlético v tom čase odolávalo tlaku Barcelony, ktorá sa aj v oslabení tlačila za vyrovnaním.

Fotogaléria zo zápasu FC Barcelona - Atlético Madrid (Liga majstrov - štvrťfinále)
Dávid Hancko sa zranil v zápase Barcelona Atlético Madrid
Hráči Atlética oslavujú gól v zápase s Barcelonou v Lige majstrov
Slovenský obranca Atlética Madrid Dávid Hancko odchádza po zranení počas štvrťfinálového zápasu Ligy majstrov FC Barcelona - Atlético Madrid
13 fotografií
Koke a Fermin Lopez v zápase Barcelona - Atlético Madrid v Lige majstrovMarcus Rashford v zápase Barcelona - Atlético Madrid v Lige majstrovJulian Alvarez strieľa gól v zápase Barcelona - Atletico Madrid v Lige majstrovJulian Alvarez strieľa gól v zápase Barcelona - Atletico Madrid v Lige majstrovHráč Barcelony Lamine Yamal (uprostred) a Koke z Atlética Madrid počas štvrťfinálového zápasu Ligy majstrov FC Barcelona - Atlético MadridHráč Barcelony Marcus Rashford počas štvrťfinálového zápasu Ligy majstrov FC Barcelona - Atlético MadridGerard Martin A Antoine Griezmann v zápase Barcelona - Atletico Madrid v Lige majstrovHráč Barcelony Lamine Yamal (uprostred vľavo) v akcii počas štvrťfinálového zápasu Ligy majstrov FC Barcelona - Atlético MadridHráč FC Barcelony Marcus Rashford (uprostred) v akcii počas štvrťfinálového zápasu Ligy majstrov FC Barcelona - Atlético Madrid

Brankár Juan Musso položil loptu na trávnik a rozohral ju smerom k stopérovi Marc Pubillovi. Ten však urobil zásadnú chybu – loptu najskôr zastavil rukou a až následne ju odohral nohou, aby založil akciu.

Napriek tomu István Kovács situáciu posúdil tak, že lopta nebola v hre – a hra pokračovala bez prerušenia.

Vlna kritiky a rozdielne pohľady

Situácia okamžite vyvolala veľkú diskusiu. „Rozhodca vyhodnotil, že lopta nebola v hre. V okolí nebol žiadny súper a aplikovať pravidlá znamená chápať ducha hry a byť vyvážený,“ uviedol Alfonso Pérez Burrull v programe „Marcador“ na Radio MARCA.

VIDEO: Rozohrávka Atlética

Na opačnej strane stál tréner Barcelony Hansi Flick, ktorý bol po zápase jednoznačný:

„Situáciu s rukou nechápem – nerozumiem, prečo nezasiahol VAR. Je normálne robiť chyby, ale na takéto veci máme VAR. Mala to byť penalta a druhá žltá karta, červená.“

A pokračoval ešte ostrejšie:

„VAR bol dosť naklonený Atléticu… bol to Nemec. Ďakujeme, Nemecko. Nechápem situáciu, keď brankár rozohrá a obranca mu zastaví loptu rukou.“

Zápas rozhodovala rumunská štvorica na čele s István Kovácsom, no pri videu sedel Nemec Christian Dingert. Práve jeho nečinnosť je ďalším terčom kritiky.

Simeone: Zdravý rozum

Jeden z aktérov situácie Juan Musso sa snažil vášne krotiť:

„Ak máme zhrnúť zápas do tejto jednej situácie… radšej hovorme o celom zápase. Oni odohrali veľmi dobré stretnutie, je to výborný tím. Situácia s Pubillom nič nemení.

Keby sa Marc Pubill snažil získať výhodu pod tlakom, dalo by sa to interpretovať inak, ale tak to nebolo. Lopta nebola v hre – a to musí posúdiť rozhodca. Rozhodca má posledné slovo.“

Podobne to videl aj tréner Atlética Diego Simeone:

„Bol som ďaleko od situácie, aby som ju videl jasne, ale vždy musí rozhodovať zdravý rozum. Ak hráč aj rozhodca vyhodnotili, že akcia už začala, je to o chápaní hry. Potom môžeme hľadať rôzne interpretácie.“

História pozná podobné prípady

Podobné momenty sa už vo futbale objavili. V Lige majstrov pred dvoma rokmi čelil Arsenal FC kurióznej situácii v zápase proti Bayernu Mníchov.

Brankár David Raya rozohral od brány, jeho spoluhráč Gabriel Magalhães následne chytil loptu rukou, hoci už bola v hre. Ani vtedy sa penalta nepískala.

VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Atlético

Napriek tomu kritika neutícha. Novinár Santi Giménez z denníka AS nešetril ostrými slovami:

„Neodpískal ´penaltu storočia´. Rozhodca sa dopustil jedného z najväčších omylov modernej futbalovej histórie, keď posúdil situáciu tak, že po rozohrávke brankára mohol hráč – v tomto prípade Marc Pubill – chytiť loptu oboma rukami v pokutovom území bez následkov. Surrealistické.“

Podľa neho môže mať verdikt aj vážne následky:

„Pravdepodobne bude tento hrubý omyl stáť rumunského rozhodcu účasť na majstrovstvách sveta a na dlhý čas aj ‚odstavenie‘ v rámci UEFA.“

Zranený Hancko

Pubill naskočil do hry až v 30. minúte, keď nahradil zraneného Dávida Hancka.

Slovenský stopér si privodil zranenie pri nešťastnom dopade po výskoku, keď sa snažil odvrátiť vysokú loptu v pokutovom území. Incident bol bez kontaktu so súperom – Hancko zle došliapol a okamžite si pýtal ošetrenie.

Hoci sa po zásahu lekárov pokúsil v zápase pokračovať, napokon musel striedať. Prvé informácie hovoria o probléme s členkom, no rozsah zranenia zatiaľ nie je známy.

Pavúk Ligy majstrov

Liga majstrov

Liga majstrov

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Rozhodca ignoroval penaltu storočia: VAR bol naklonený Atléticu, bol to Nemec, zúri Barcelona