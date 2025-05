Bizarná situácia: Keď prehrajú, pomôže im to. Aká je barážová matematika Niké ligy?

Ak by DAC v poslednom kole predbehol Trnavu, obsadil by tretiu priečku a zabezpečil by si účasť v európskych pohároch.

„Môže sa stať, že Podbrezová pôjde do Trnavy s nastavením: vyhráme a máme po sezóne, alebo prehráme a hráme o Európu,“ poukázal na nevšednosť situácie v podcaste Bavme sa o lige asistent trénera Skalice a slovenskej reprezentácie Pavol Farkaš.

„Je to špecifická situácia, ktorú nikto nevie ovplyvniť – ani liga, ani Trnava, ani Podbrezová. Je to fakt. A teraz čo? Ako tréner povieš hráčom: 'Chalani, bude 0:0, ale musíme prehrať?' Myslím, že nejde o ovplyvňovanie zápasu, tie kluby vedia rátať a v Podbrezovej vedia, aké by to malo plusy a mínusy,“ doplnil Farkaš.