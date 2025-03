Žilinčania s prvou výhrou v jarnej časti, v presilovke však aj inkasovali

Martin Poljovka, tréner Banskej Bystrice: "Tri predchádzajúce zápasy boli z našej strany horšie, tento dnešný sme nezvládli výsledkovo, avšak s mnohými vecami počas zápasu som bol spokojný. Bolo tam zlepšenie oproti prvým jarným kolám. A to, ako mužstvo zareagovalo po červenej karte, tak na to som doslova na chalanov hrdý, pretože sa dokázali zdvihnúť z ťažkej situácie a nakoniec sme ešte siahali po bode. Krivka našej výkonnosti je stúpajúca a toto bol určite na jar náš najlepší výkon proti asi najkvalitnejšiemu súperovi. Bohužiaľ, výsledkom je opäť prehra, teda zápas bez bodov. Tých kôl je však ešte dostatok. Ak chalani nadviažu na dnešný výkon a také nastavenie, je tu veľká šanca, že by sme to mali zvládnuť."

Michal Ščasný, tréner Žiliny: "Dobre sa mi hodnotí zápas, lebo sme získali tri dôležité body tak pre tabuľku ako i psychiku mužstva. Keďže vieme, aké sme mali výsledky predtým. Chalanom som povedal, aby sme pokračovali v robote, ktorú robíme, lebo kvalitu majú. V každom zápase, ktorý sme doteraz odohrali, sme boli lepším tímom. Vytvárali sme si šance, len sme nedávali góly. Kritika na hráčov bola niekedy až za čiarou, ale v poriadku, získali sme dnes tri body. Jediné, čo mi vadilo, bolo dohrávanie druhého polčasu. Pri kvalite tohto tímu a červenej karte súpera to musíme dohrať viac skúsene a nepustiť domácich do kontaktného gólu, pričom tam mali ešte aj tutovku Malecom. Musíme to skúsene dohrať s loptou na kopačkách. Bystrici prajem, aby v ďalších zápasoch získala body a udržala sa v lige."

Ľubomír Belko, brankár Žiliny: "Za prvý polčas sme si víťazstvo zaslúžili. Tam sme Bystricu prakticky do ničoho nepustili. Vytvorili sme si šance, boli sme efektívni. V druhom polčase akoby nám červená karta uškodila. Mali sme tam náznaky šancí, no súper dal kontaktný gól po štandardke a bolo to vyrovnané. Aj keď domáci hrali o jedného menej, tak mali šancu, aby doviedli zápas do remízy. Našťastie sme to ustáli a do nadstavby o titul môžeme ísť dobre naladení. Bude to ešte zaujímavý súboj o titul.