ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (22. kolo)

Z priameho kopu pálil Kristián Bari, ktorý trafil do hlavy brániaceho Migaľu, ktorý sa zrútil na trávnik, no bude v poriadku. Po vylúčení Willwébera je práve Migaľa novým kapitánom Dukly.

Ezeh zakombinoval so Sym. Ten sa dostal do súboja v šestnástke MŠK s Tomášom Hubočanom, skončil na trávniku, ale pokutový kop Filip Glova neodpískal.

Žilinčania zapojili do rozohrávky aj brankára Belka, ktorý sa prudkou loptou snažil nájsť Iľka, no toho zastavil pozorný Willwéber.

Úvodné zostavy: MFK Dukla Banská Bystrica: Michal Trnovský – Pišoja, Godál, Willwéber (C), Migaľa – Richtárech, Hlinka – Rymarenko – Ezeh, Sy, Victor. Náhradníci: Rehák – Mensah, Malec, Slebodník, Veselovský, Klimpl, Ľupták, Svetlík. Tréner: Martin Poljovka MŠK Žilina: Belko – Kopásek, Hubočan (C), Drame – Sanusi, Gidi, Sauer, Bari – Iľko, Adang, D. Ďuriš. Náhradníci: Belaník – F. Kóša, Pekelský, Jambor, Hranica, Ďatko, Narimanidze, Prokop, Káčer. Tréner: Michal Ščasný Rozhodca: Glova – Bednár, Juhos.

