Ďuriš ani Rymarenko sa z gólov netešili. Trnava zaslúžene vyhrala, chválil útočník

BANSKÁ BYSTRICA. Trnavčania dobre vkročili do jarnej časti futbalovej Niké ligy. V Banskej Bystrici vysoko zdolali domácu Duklu 4:1 a v tabuľke sa na treťom mieste priblížili druhej Žiline už na rozdiel dvoch bodov.

„Moje dva góly ma tešia, aj keď prišli do siete Banskej Bystrice, čo ma až tak neteší, ale je to futbal, som rád za každé góly a držím palce Banskej Bystrici,“ netajil po zápase skúsený 36-ročný Ďuriš a k výhre pod Urpínom dodal:

„Išli sme do zápasu s cieľom vyhrať, aj keď prvé jarné kolo je nevyspytateľné po tej pauze. Ja som rád, že sme to zvládli trojbodovo i výsledkovo. Taký zápas sme ešte v tejto sezóne nemali, že by sme ho rozhodli už v prvom polčase.

Už v príprave sme mali dobré zápasy, výsledkovo aj herne, takže sme sa od toho odrazili a dúfam, že budeme takto pokračovať ďalej.“

VIDEO: Hodnotenie zápasu trénera Trnavy M. Gašparíka