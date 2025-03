Katastrofa pre Banskú Bystricu. Doma neudržala dvojgólový náskok

František Straka, tréner Banskej Bystrice: „Chcem pogratulovať trénerovi Galádovi k výhre, mám k nemu obrovský rešpekt, veľa rokov sa poznáme. Srdce mi plesalo po odohranom prvom polčase, ktorý bol z našej strany výborný po taktickej stránke. Hrali sme výborne v bloku, snažili sme sa ísť do rýchlych protiútokov, čo sa ukázalo ako správne. Viedli sme 2:0, mali sme to dobre našliapnuté a v kabíne som cez polčas hovoril, že futbal sa nehrá 45 minút a teraz nás čaká úplne niečo iné. To sa aj stalo na náš účet a mňa to mrzí, pretože dobre rozohraný zápas sme nedotiahli do úspešného konca. Sklamanie v kabíne je obrovské. Prišli sme o cenné body, aj taký je futbal, urobili sme chyby, nedajú sa ospravedlniť, no zanalyzujeme si to detailne, prečo sme zápas prehrali. Súper ukázal v druhom polčase, že má skvelý tím, bol ten druhý polčas ich v réžii.“

Ivan Galád, tréner Trenčína: „Teší ma, že po nepriaznivom priebehu sa nám podarilo otočiť zápas. Je to zásluha hráčov, ktorí verili programu, ktorý sme si povedali cez polčas. Nerád by som však už také príhovory mával, lebo mám aj svoj vek a treba si strážiť zdravie. Verím, že to pomohlo, bolo to vidieť na výsledku i aktivite. Tešíme sa z výhry. Domácim prajem všetko dobré, špeciálne trénerovi Strakovi, ktorého ja osobne si držím vo veľkej úcte aj ako hráča a aj ako trénera. Prajem mojich hráčom, aby uverili ako treba pracovať, aby aj fyzické parametre v zápase rozhodli, čo bolo dnes vidno v druhom polčase, keď sme sa snažili byť dominantní a verili sme svojmu programu aj za stavu 0:2 v náš neprospech.“