ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 3. kolo)

Prajem pekný deň pri sledovaní dnešného zápasu z Nike ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica a AS Trenčín.



MFK Dukla Banská Bystrica



Domáci futbalisti majú veľmi zlú jarnú časť sezóny. Z ôsmich zápasov prehrali až sedem. Vyhrať dokázali len v pohári na domácom trávniku nad Prešovom tesne 1:0. V Nike lige na jar ešte nebodovali. Banskej Bystrici patrí posledná pozícia so ziskom 17 bodov a negatívnym skóre 23:42. Dnešný zápas proti Trenčínu je pre domáce mužstvo veľmi dôležitý.



AS Trenčín



Zverenci Ivana Galáda musia ešte tuho bojovať o zotrvanie v najvyššej súťaži. Na svojom konte majú 23 bodov a negatívne skóre 25:38. AS patrí aktuálne 10. pozícia a pred jedenástym Ružomberkom majú náskok len troch bodov. Trenčín sa s dnešným súperom stretol v tejto dva krát. Na svojom štadióne najprv remizoval 2:2 a následne v Banskej Bystrici doslova vybuchol vysokou prehrou 1:6.