ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - FC ŠTK 1914 Šamorín dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 9. kolo)

BANSKÁ BYSTRICA. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica a FC ŠTK 1914 Šamorín dnes hrajú zápas 9. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Dukla Banská Bystrica - FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga, MONACObet liga, 9. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
19.09.2025 o 20:00
9. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Šamorín
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 9. kola MONACObet ligy medzi mužstvami MFK Dukla Banská Bystrica a FC ŠTK 1914 Šamorín.
Banská Bystrica sa nachádza na čele tabuľky so ziskom 20 bodov a skóre 18:6. V posledných zápasoch zdolala rezervný tím Žiliny 4:0, Malženice 3:0 či si rozdelila bod po remíze 1:1 so Zvolenom. Duel však dohrávala v desiatich, pričom inkasovala až v samom závere pred nadstavením.
Šamorín aktuálne okupuje 8. pozíciu so ziskom 11 bodov a skóre 12:12, pričom v ročníku zaznamenal iba tri víťazstvá – so Sláviou TU Košicami 2:1, Púchovom 3:2 a naposledy s Interom Bratislava 2:0. Na svojom konte má však prekvapivú porážku s nováčikom z Lehoty pod Vtáčnikom (1:2).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
8
6
2
0
18:6
20
V
R
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
5
2
1
19:13
17
V
V
R
V
R
3
FC PetržalkaFC Petržalka
8
4
3
1
11:7
15
V
V
R
R
P
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
8
3
4
1
15:11
13
P
R
R
V
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
3
3
1
15:9
12
V
P
V
R
R
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
8
3
3
2
9:7
12
R
P
V
P
R
7
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
3
2
3
12:12
11
V
P
R
V
R
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
3
2
3
14:10
11
P
P
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
8:9
11
P
V
R
V
V
10
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
3
1
4
13:18
10
P
P
V
R
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
7
2
1
4
8:12
7
P
P
P
V
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
7
1
2
4
9:15
5
V
P
P
R
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
8
1
2
5
10:17
5
P
V
P
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
1
1
6
9:18
4
R
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body