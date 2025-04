V lige bojuje o záchranu, v pohári o obhajobu titulu. Trnavu vyzve vo finále Ružomberok

Tomáš Ďubek, asistent trénera Banskej Bystrice: „Ružomberok mal dva a pol šance a dal dva góly. Bol efektívny a postrážil si to hrou, ktorá zdobí prácu trénera Smetanu. Teda dobrou defenzívou a organizáciou. My sme si žiadnu veľkú šancu nevypracovali, takže súper vyhral zaslúžene a ide do finále. Mám to nevyšlo. V oboch týchto semifinálových zápasoch dostali šancu hráči zo širšieho kádra, keďže našou prioritou je liga. Máme päť kôl na to, aby sme zamakali a zachránili sa. Vieme, že po finálovom pohárovom zápase máme v lige Ružomberok doma a máme tohto súpera na rozdiel troch bodov, takže treba sa aj takto na to pozerať.“

Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: „Chceli sme vychádzať z aktívnej a organizovanej defenzívy a dostávať súpera pod tlak. Pomohol nám rýchly gól a o to viac sme sa mohli sústrediť na náš zámer, mať viac pokoja. Darilo sa nám držať súpera na dištanc a boli sme neustále nebezpeční. Už po prvom polčase mohol byť rozdiel dvojgólový a rozhodli by sme o osude duelu skôr, ušetrili aj sily. Škoda, že sa tak nestalo. Zostavu sme však prerotovali, rozložili sme sily medzi viacerých hráčov, aby sme zvládli aj ďalšie ligové zápasy. Pristúpili všetci k tomu zodpovedne.“