ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - FK Pohronie dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 11. kolo)

BANSKÁ BYSTRICA. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica a FK Pohronie dnes hrajú zápas 11. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Dukla Banská Bystrica - FK Pohronie (II. liga, MONACObet liga, 11. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
03.10.2025 o 18:00
11. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pohronie
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 11. kola MONACObet ligy medzi mužstvami MFK Dukla Banská Bystrica a FK Pohronie.
Banská Bystrica je aktuálnym lídrom druhej najvyššej slovenskej súťaže, keď má na konte už 26 bodov. Môže sa zároveň pochváliť najlepšou defenzívou, keď inkasovala zatiaľ iba 7 gólov. Ťahá pritom zároveň štvorzápasovú sériu výhier, pričom si naposledy poradila na ihrisku Starej Ľubovne (2:0).
Pohronie sa naopak dokázalo oklepať z negatívnej série štyroch prehier v rade, keď nestačili postupne na Púchov (1:3), Petržalku (1:2), Lehotu pod Vtáčnikom (3:4) a Humenné (0:2). V poslednom kole však zvíťazili na domácom trávniku, keď si poradili s Interom Bratislava najtesnejším rozdielom.
Posledné vzájomné zápasy na pôde Banskej Bystrice:
Banská Bystrica 3:2 Pohronie (2025)
Banská Bystrica 5:2 Pohronie (2024)
Banská Bystrica 2:3 Pohronie (2021)
Banská Bystrica 0:1 Pohronie (2018)
Banská Bystrica 1:2 Pohronie (2016)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
8
2
0
23:7
26
V
V
V
R
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
10
5
4
1
25:16
19
R
V
V
V
P
3
FC PetržalkaFC Petržalka
10
5
3
2
17:10
18
P
V
V
V
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
10
5
2
3
19:15
17
P
P
V
V
R
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
10
4
4
2
16:12
16
P
V
P
R
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
4
2
4
18:14
14
V
P
P
P
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
2
4
12:11
14
P
V
P
V
R
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
10
4
1
5
17:17
13
V
P
V
P
P
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
4
1
5
15:21
13
V
P
P
P
V
10
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
10
3
3
4
10:13
12
P
P
R
P
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
3
3
4
16:18
12
R
P
V
P
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
2
3
4
9:13
9
P
R
P
V
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
9
2
3
4
14:19
9
V
R
V
P
P
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
8
2
2
4
8:14
8
V
P
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
V
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
10
2
1
7
13:23
7
P
V
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body