Prvý gól sezóny strelil Polievka. Podbrezová otočila v prvom polčase, dva góly pridala v závere

Michal Ščasný, tréner Banskej Bystrice: "Nemám čo hodnotiť, aj keď zápas bol do deväťdesiatej minúty otvorený, teda až pokým sme nedostali gól na 1:3. Podbrezová zaslúžene vyhrala. Súper dominoval počas celého stretnutia, bol vo všetkých činnostiach lepší. Najmä v obrannej fáze, v dostupovaní a v kolmých prihrávkach. My sme hrali príliš šírkovo a nevytvorili sme si nejaké vyložené šance. V tomto zápase sme zaostávali vo všetkom a ukázal nám, na čom musíme popracovať."

Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Bolo to naše jednoznačne zaslúžené víťazstvo. A to aj napriek tomu, že sme sa po nešťastnej chybe dostali v prvom polčase inkasovaným gólom do deficitu. Mali sme však viac šancí a mohlo sa to skončiť i vyšším výsledkom v náš prospech. Som hrdý na hráčov, akým spôsobom to odpracovali a ako si vypracovali góly. Tie boli naozaj nádherné. Moji zverenci mali vášeň, hlad po futbale, ale nepreceňujeme túto výhru, musíme ju zobrať s pokorou, je to iba prvé kolo. Prial by som si, aby sme každý zápas predviedli takúto kvalitnú prácu a brali aj body."