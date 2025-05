Michalovce zachránili baráž v poslednom kole. Po výhre nad Banskou Bystricou zabojujú o Európu

František Straka, tréner Banskej Bystrice: „Bol to dobrý zápas, mali sme lepší vstup. Prvých tridsať minút bolo z našej strany dobrých, viedli sme 1:0. Bohužiaľ, potom prišiel určitý výpadok v závere polčasu a v druhom polčase prišiel aj tretí inkasovaný gól. Na druhej strane sme mali ku koncu stretnutia dobrý tlak, snažili sme sa s výsledkom niečo urobiť. Mali sme dobré šance, avšak obrovský rozdiel bol v tom, že michalovskí hráči boli v šestnástke takmer vždy úspešní a my sme nepremenili v pokutovom území ani tutovky. Chcel by som poďakovať fanúšikom, konečne ich bolo počuť z hlavnej tribúny a za to im chcem poďakovať. Zostup do druhej ligy je pre všetkých sklamaním. Rozhodli maličkosti, šťastie a chýbalo tomuto mužstvu aj viac kvality.“

Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Mali sme v prvom polčase prvé dve šance, nevyužili sme ich a súper išiel po brejku do vedenia. My sme do polhodiny neboli efektívni, ale napokon sa nám to podarilo otočiť ešte do polčasu dvoma gólmi. Už po inkasovanom góle sme prebrali iniciatívu a mali sme aj ďalšie dve – tri možnosti, aby sme skóre navýšili. V druhom polčase sme napokon pridali tretí gól, viedli sme 3:1, súper to trošku skorigoval, ale záver sme si postrážili. Ak by bola na našej strane väčšia efektivita, bolo by to jednoznačnejšie víťazstvo. Prišli sme do Bystrice vyhrať a to sme zvládli. Sme spokojní s tým, že môžeme hrať baráž o konferenčnú ligu UEFA a dúfam, že Dunajskú Stredu v tomto boji potrápime.“