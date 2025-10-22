Cítim, že sme späť, vraví opora. Slovan čaká zápas, ktorý môže byť zlomový

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava majú k dispozícii druhý pokus na to, aby bodovali v ligovej fáze Konferenčnej ligy UEFA 2025/26.
Vo štvrtok 23. októbra od 18.45 SELČ čaká mužstvo trénera Vladimíra Weissa st. konfrontácia v Holandsku na pôde AZ Alkmaar, tradičného účastníka tamojšej Eredivisie.
Oba tímy sa na svoje druhé vystúpenie v európskej pohárovej súťaži naladili víťazne v derby zápasoch proti Trnave, resp. Ajaxu Amsterdam.
Slovan ani Alkmaar v prvom stretnutí hlavnej fázy KL nebodovali. „Belasí“ prehrali v domácom prostredí s francúzskym Racingom Štrasburg (1:2), zatiaľ čo Alkmaar „vybuchol“ na ihrisku cyperskej Larnaky (0:4).
Sériový slovenský šampión si urobil náladu trojbodovým ziskom v najslávnejšom domácom derby proti trnavskému Spartaku (2:0).
„Po víťaznom derby vnímam, že dobrá nálada i energia sú späť. Myslím si, že tento zápas mohol byť zlomový. Cítim, že sme späť na našej ceste, hoci už so Štrasburgom sme hrali dobre, no bez bodovej odmeny. Dostávame sa tam, kde chceme byť, stále je však pred nami veľa ťažkých duelov,“ uviedol gruzínsky obranca Guram Kašia pre klubový web skslovan.com.
AZ Alkmaar - ŠK Slovan Bratislava
Konferenčná liga - 2. kolo: štvrtok 23. októbra, 18.45 SELČ
predpokladaná zostava Slovana: Takáč - Blackman, Kašia, Bajrič, Cruz - Savvidis, Ibrahim - Barseghjan, Tolič, Marcelli - Šporar
/rozhodcovia: Stieler - Koslowski, Borsch (všetci Nem.)/
Alkmaar vstúpil do európskej súťaže číslo tri veľmi zle. Na ihrisku v Larnake hral dvojnásobný holandský majster už od druhej minúty s červenou kartou. Svoj tím oslabil portugalský obranca Penetra, čo sa podpísalo na konečnom výsledku.
Cyperčania v dueli dominovali, do polčasu sa presadili raz, po prestávke pridali ďalšie tri presné zásahy. Klub, ktorý stavia najmä na kvalitnej práci s mládežou, sa dokázal oklepať z vysokej prehry v domácej ligovej súťaži, v nej mu po deviatich kolách patrí tretie miesto so sedembodovou stratou na vedúci Feyenoord Rotterdam.
Alkmaar dokázal zdolať 5. októbra doma nováčika SC Telstar (2:1), veľký triumf pridal uplynulú sobotu proti konkurenčnému Ajaxu Amsterdam (2:0). Holandskú metropolu a Alkmaar delí iba približne 40 kilometrov.
Hráčsky káder Alkmaaru má podľa špecializovaného portálu Transfermarkt celkovú trhovú hodnotu takmer 125 miliónov eur, čo je výrazne viac ako Slovan (31,8 mil.). Vekový priemer v kádri holandského účastníka je na úrovni 24 rokov a výbornú prácu s mládežou dokumentuje celkový triumf AZ v mládežníckej Lige majstrov pred dvoma rokmi.
Dobré spomienky na holandskú ligu má aj Kašia, ktorý hral za Vittese Arnhem medzi rokmi 2010 až 2018. Kapitán gruzínskej reprezentácie sa v „krajine tulipánov“ predstaví prvýkrát od svojho odchodu a na duel na severe krajiny sa teší:
„V Holandsku som prežil najlepšie futbalové roky, bude pekné sa tam po niekoľkých rokoch vrátiť. Na zápas prídu aj moji priatelia, takže sa teším. AZ má dobrý tím s množstvom mladíkov zo svojej akadémie. Hrajú viac-menej klasický holandský totálny futbal.
Čiže veľa súbojov 1 na 1, snaha hrať na jeden-dva dotyky, rýchle prechody medzi líniami, zrýchľovanie či spomaľovanie tempa. Pre nás je to zápas, v ktorom chceme niečo dosiahnuť a využiť všetky naše skúsenosti. Bolo by úžasné tam uspieť, dáme do toho všetko. Čelíme veľmi dobrému súperovi, pre fanúšikov to môže byť veľmi zaujímavý zápas.“
Duel povedú nemeckí rozhodcovia, v pozícii hlavného skúsený arbiter Tobias Stieler. V priamom prenose ho odvysiela JOJ Šport.
