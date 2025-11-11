Prezident Neapola odmieta riešiť krízu zmenou na lavičke. Stojím za Contem, hovorí

NEAPOL. Majiteľ talianskeho futbalového klubu SSC Neapol Aurelio De Laurentiis odmietol špekulácie o konci trénera Antonia Conteho.
Šéf úradujúceho talianskeho šampióna označil predčasný koniec skúseného kormidelníka za „rozprávky“ a vyjadril mu svoju podporu.
Neapol prežíva krízu, keď v uplynulých troch súťažných stretnutiach neskóroval. Po treťom zakopnutí za sebou sa objavili informácie o tom, že vedenie „Partenopei“ siahne po trénerskej zmene.
De Laurentiis to však rezolútne odmietol. „Prečítal som si najnovšiu rozprávku na internete o Conteho rezignácii. Milujem sociálne siete, pretože sú rýchlym a moderným spôsobom zdieľania svojich myšlienok.
VIDEO: Zostrih zápasu Bologna - Neapol
Mali by ste však vedieť, že nie všetky sú správne a nie všetky by sa mali zdieľať. Conte a ja sme mali vždy vzájomné porozumenie, ktoré nás spája.
Som hrdý, že na čele stojí muž ako Antonie Conte, ktorý je schopný venovať každú sekundu svojej práci s výnimočnou usilovnosťou a oddanosťou,“ reagoval 76-ročný majiteľ SSC. V klube spod Vezuvu pôsobí aj slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka.