Prezident Neapola odmieta riešiť krízu zmenou na lavičke. Stojím za Contem, hovorí

Aurelio De Laurentiis.
Aurelio De Laurentiis. (Autor: REUTERS)
TASR|11. nov 2025 o 09:35
Vyjadril mu svoju podporu.

NEAPOL. Majiteľ talianskeho futbalového klubu SSC Neapol Aurelio De Laurentiis odmietol špekulácie o konci trénera Antonia Conteho.

Šéf úradujúceho talianskeho šampióna označil predčasný koniec skúseného kormidelníka za „rozprávky“ a vyjadril mu svoju podporu.

Neapol prežíva krízu, keď v uplynulých troch súťažných stretnutiach neskóroval. Po treťom zakopnutí za sebou sa objavili informácie o tom, že vedenie „Partenopei“ siahne po trénerskej zmene.

De Laurentiis to však rezolútne odmietol. „Prečítal som si najnovšiu rozprávku na internete o Conteho rezignácii. Milujem sociálne siete, pretože sú rýchlym a moderným spôsobom zdieľania svojich myšlienok.

VIDEO: Zostrih zápasu Bologna - Neapol

Mali by ste však vedieť, že nie všetky sú správne a nie všetky by sa mali zdieľať. Conte a ja sme mali vždy vzájomné porozumenie, ktoré nás spája.

Som hrdý, že na čele stojí muž ako Antonie Conte, ktorý je schopný venovať každú sekundu svojej práci s výnimočnou usilovnosťou a oddanosťou,“ reagoval 76-ročný majiteľ SSC. V klube spod Vezuvu pôsobí aj slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka.

Tabuľka Serie A

Serie A

