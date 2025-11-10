Taliansky majster sa trápi v koncovke. Nepomohol ani návrat Lobotku. Na zamyslenie, hovorí tréner

BOLOGNA. Futbalisti Neapolu nestrelili gól v treťom súťažnom zápase za sebou a aj preto sa im po nedeľňajšom 11. kole talianskej Serie A vzdialili lídri tabuľky.
„Partenopei" prehrali v Bologni 0:2, keď podľa trénera Antonia Contea ukázali „málo pozitívnej energie.“
Bolognu nasmerovali k dôležitému víťazstvu Thijs Dallinga a Jhon Lucumi, ktorí skórovali v druhom polčase.
Potvrdili tým prevahu domáceho tímu, ktorý bol strelecky aktívnejší a vypracoval si viac nebezpečných príležitostí. „Som sklamaný z prehry, ale aj z pocitu, že som videl málo pozitívnej energie. Domáci mali viac sily a nadšenia ako my.
Toto je piata prehra v sezóne a je to situácia, ktorá nás musí viesť k zamysleniu,“ konštatoval Conte. Jeho zverencom sa po víkendovom kole vzdialili tímy Inter Miláno a AS Rím, ktoré sú s 24 bodmi na čele tabuľky.
Neapol, ktorý v predošlom kole iba remizoval s Comom 0:0, spadol na 4. miesto.
VIDEO: Zostrih zápasu Bologna - Neapol
Svojich fanúšikov medzičasom príliš nepotešil ani remízou 0:0 s Frankfurtom v hlavnej fáze Ligy majstrov. V nej má po štyroch zápasoch iba štyri body a iba tesne sa drží medzi postupujúcimi tímami do vyraďovacej časti. „Je správne, ak sme v tomto bode znepokojení.
Lobotka odohral v drese Neapola celý zápas
Musíme pochopiť, že nikdy nie je náhoda, keď nedosiahnete očakávané výsledky. Hlavnú zodpovednosť nesiem ja. Možno som nedokázal preniesť správnu energiu, alebo niektorí hráči jej možno zachytili menej.
Teraz musíme spoločne analyzovať tento moment a pokúsiť sa znovu objaviť silu a odhodlanie, ktoré nás v minulosti definovali,“ konštatoval Conte.
Neapol nastúpi na ďalší zápas v sobotu 22. novembra proti Atalante a podľa kapitána Giovanniho Di Lorenza je nadchádzajúca reprezentačná prestávka vhodný čas na reštart. Momentálne sa trápime a chýbal nám správny duch, sila a intenzita.
Nemali sme potrebný dôraz. Počas reprezentačnej prestávky musíme pracovať na opätovnom získaní konzistentnosti. Budeme spolupracovať s trénerom, aby sme sa rýchlo pozbierali a vrátili sa na správnu cestu.“
Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka odohral v drese Neapola celý zápas v Bologni, pričom išlo o jeho prvú plnú minutáž od nedávneho zranenia.
Hráči Bologne nadviazali na nedávne výsledky a ich séria bez prehry v súťažných zápasoch trvá už desať zápasov. V tabuľke talianskej ligy sa posunuli na 5. miesto, na ktorom strácajú jeden bod na Neapol.