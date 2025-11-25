Hráči španielskeho klubu prišli v dobrej nálade. Opäť sa z nich stali malé deti

Piate kolo ligovej časti futbalovej Ligy majstrov 2025/2026 prinesie aj súboj českej Slavie Praha proti španielskemu Athleticu Bilbao. Hráči z Baskicka pricestovali do hlavného mesta ČR a tam ich čakalo príjemné prekvapenie - sneh.
Na videu je vidieť, ako sa im rozžiarili tváre a tešili sa, akoby boli opäť malými deťmi, sneh brali do rúk a ohadzovali sa ním.
Úsmevné zábery chytili za srdce viacerých fanúšikov v komentároch, ktorí špekulovali, či futbalisti zo Španielska videli sneh vôbec prvýkrát v živote.
Duel sa začne v utorok o 21.00 h, no očakáva sa, že ihrisko bude plne spôsobilé a úplne bez snehu.
V súťaži sa o čosi lepšie darí favoritovi zo Španielska, no ani ten nie je aktuálne na pozícii zaručujúcej postup aspoň do šesťnásťfinále. Bilbau patrí až 27. miesto so ziskom troch bodov za jedno víťazstvo a tri prehry.
VIDEO: Hráči Athleticu Bilbao sa ohadzovali snehom
Slavia sa nachádza ešte o tri priečky nižšie, na konte má dva body za remízy s Atalantou Bergamo a FK Bodö/Glimt.
Hráči spolu so slovenským reprezentantom Ivanom Schranzom nestačili na londýnsky Arsenal a Inter Miláno.
Tento súboj môže napovedať, či sa tieto kluby dostanú do lepšej pozície vzhľadom na prípadný postup do jarnej vyraďovacej časti.