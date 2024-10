ONLINE: AS Trenčín - FC Zbrojovka Brno dnes, UEFA Youth League (play-off - 2. kolo) LIVE

AS Trenčín Domácí výběr si vloni podmanil slovenskou dorosteneckou soutěž, a to s náskokem 13 bodů na druhý Slovan Bratislava. A taktéž letos potvrzuje svou kvalitu, na průběžně vedoucí Žilinu v současnosti ztrácí pouhé tři body. Trenčín si UEFA Youth League zahrál už před rokem. Nejdříve si poradil s litevským Žalgirisem (4:0 a 1:2), načež podlehl řeckému Panathinaikosu (0:2 a 3:4). Zajímavostí je, že vítěz dvojzápasu mezi Zbrojovkou a Trenčínem s největší pravděpodobností v pavouku narazí právě na athénský klub. Na ten totiž čeká estonský outsider Tallinna Kalev.

