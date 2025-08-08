Je to frustrujúce, smúti kapitán Trenčína. Tímu bude chýbať niekoľko týždňov

kapitán Trenčína Sean Goss
kapitán Trenčína Sean Goss (Autor: TASR)
TASR|8. aug 2025 o 15:04
Zranil sa v závere zápasu s Trnavou.

TRENČÍN. Futbalistom AS Trenčín bude dva až tri týždne chýbať kapitán Sean Goss. O jeho zranení informoval účastník Niké ligy na svojom webe.

Zverenci Ricarda Moniza v 2. kole prehrali doma 0:1 s trnavským Spartakom. Duel poznačili červené karty, jedna na domácej a dve na hosťujúcej strane.

Goss sa zranil v 93. minúte po tom, čo ho v strede ihriska zasiahol Martin Mikovič. V hre sa pokračovalo a severoírsky stredopoliar síce zápas dohral, no po jeho skončení absolvoval lekárske vyšetrenia.

„Pamätám si, ako ku mne hráč prichádzal a potom vyskočil s kolenom, čo ma veľmi prekvapilo. Je to frustrujúce zranenie, pretože to nie je niečo, čo by ste očakávali v profesionálnom futbale, ale stalo sa to.

Takže sa teraz čo najviac sústredím na zotavenie, aby som sa mohol čo najskôr vrátiť a pomôcť tímu. Každý deň sa cítim lepšie, ale veľmi ma mrzí, že nebudem môcť hrať tento víkend. Tím tvrdo pracuje ako vždy a som presvedčený, že môžeme v Košiciach získať víťazstvo,“ povedal pre klubový web Goss.

K zraneniu sa vyjadril aj klubový fyzioterapeut: „Po strete s hráčom súpera dostal Sean úder kolenom do ľavej strany rebier. Zápas dohral, no následne pociťoval veľkú bolesť pri dýchaní a základných pohyboch ako chôdza.

Po konzultácii s klubovým lekárom hráč absolvoval ihneď po zápase RTG vyšetrenie, ktoré nepotvrdilo prasknutie ani zlomeninu rebier. Preukázalo sa však silné pomliaždenie. Hráčovi je naordinovaný kľudový režim a fyzikálna liečba. Predpokladaný návrat sú 2-3 týždne.“

Futbalistov AS Trenčín čaká ďalší ligový duel v nedeľu 10. augusta o 17.00 h v Košiciach.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
2
2
0
0
4:0
6
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
1
1
0
6:3
4
V
R
3
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
1
1
0
4:2
4
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
1:0
4
V
R
5
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
1
0
1
2:2
3
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
2
1
0
1
4:5
3
P
V
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
0:0
1
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
0
1
1:3
0
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
1
0
0
1
0:3
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

