Je to frustrujúce, smúti kapitán Trenčína. Tímu bude chýbať niekoľko týždňov

TRENČÍN. Futbalistom AS Trenčín bude dva až tri týždne chýbať kapitán Sean Goss. O jeho zranení informoval účastník Niké ligy na svojom webe.
Zverenci Ricarda Moniza v 2. kole prehrali doma 0:1 s trnavským Spartakom. Duel poznačili červené karty, jedna na domácej a dve na hosťujúcej strane.
Goss sa zranil v 93. minúte po tom, čo ho v strede ihriska zasiahol Martin Mikovič. V hre sa pokračovalo a severoírsky stredopoliar síce zápas dohral, no po jeho skončení absolvoval lekárske vyšetrenia.
„Pamätám si, ako ku mne hráč prichádzal a potom vyskočil s kolenom, čo ma veľmi prekvapilo. Je to frustrujúce zranenie, pretože to nie je niečo, čo by ste očakávali v profesionálnom futbale, ale stalo sa to.
Takže sa teraz čo najviac sústredím na zotavenie, aby som sa mohol čo najskôr vrátiť a pomôcť tímu. Každý deň sa cítim lepšie, ale veľmi ma mrzí, že nebudem môcť hrať tento víkend. Tím tvrdo pracuje ako vždy a som presvedčený, že môžeme v Košiciach získať víťazstvo,“ povedal pre klubový web Goss.
K zraneniu sa vyjadril aj klubový fyzioterapeut: „Po strete s hráčom súpera dostal Sean úder kolenom do ľavej strany rebier. Zápas dohral, no následne pociťoval veľkú bolesť pri dýchaní a základných pohyboch ako chôdza.
Po konzultácii s klubovým lekárom hráč absolvoval ihneď po zápase RTG vyšetrenie, ktoré nepotvrdilo prasknutie ani zlomeninu rebier. Preukázalo sa však silné pomliaždenie. Hráčovi je naordinovaný kľudový režim a fyzikálna liečba. Predpokladaný návrat sú 2-3 týždne.“
Futbalistov AS Trenčín čaká ďalší ligový duel v nedeľu 10. augusta o 17.00 h v Košiciach.