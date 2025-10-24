Plzeň spôsobila tri minúty pekla. Veľkoklub hral bez duše, bola to ďalšia nočná mora

RÍM. Na slávnom štadióne Olimpico zavládla eufória. S fanúšikmi oslavovali nielen hráči, ale aj hlavný tréner s majiteľom klubu. Obaja bez košele.
Ak by išlo o domáci AS Rím, zrejme by sa takto radoval zo zisku jednej z cenných trofejí, no tentokrát stál klub z večného mesta na strane porazených.
Senzačný triumf nad štvrtým tímom Serie A dosiahla Viktoria Plzeň.
Vďaka dvom zlepeným gólom a príkladnej bojovnosti, zvíťazila 2:1 a v Európskej lige výrazne posilnila svoje šance na postup do vyraďovacej fázy.
"Je to víťazstvo, ktoré nás stálo obrovské množstvo síl. Vydreli sme ho. Zásluha patrí všetkých chalanom, ktorí boli na ihrisku," hovoril tréner Martin Hyský, pre ktorého to bol debut v európskych pohároch.
Tentokrát žiaden debakel
Kým v českej lige sa Plzeň nevyhla už viacerým zaváhaniam, na medzinárodnej scéne opäť dokázala, že sa vie pripraviť na veľké európske večery.
V sezóne 2023/2024 postúpila do štvrťfinále Európskej ligy, v predošlom ročníku bola v osemfinále a aj aktuálnu sezónu začala veľmi úspešne.
Po troch kolách je v 36-člennej konkurencii na piatom mieste. Paradoxne, Glasgow Rangers, ktorý ju vyradil v treťom predkole Ligy majstrov, je posledný.
Pri predošlých súbojoch s AS Rím prehral šesťnásobný český šampión na jeho pôde 1:4 a 0:5, no vo štvrtok dosiahol jedno z najväčších klubových víťazstiev.
Najskôr v 20. minúte skóroval po individuálnej akcii Prince Adu a už o zopár sekúnd neskôr upratal loptu k žrdi strelou z vyše 20 metrov Cheick Souaré.
"Tri minúty pekla," napísal taliansky denník Gazzetta dello Sport.
"AS bol pomalý, bez duše, bez energie a bez agresivity. S takýmto prístupom a prakticky žiadnym hladom po víťazstve neporazí nikoho," pokračoval.
Web Football Italia označil prehru rímskeho veľkoklubu za ďalšiu európsku nočnú moru a Corriere dello Sport nezvládnutý prvý počas za hororový.
Tréner s Dybalom nesúhlasí
Po zmene strán síce znížil z pokutového kopu Paulo Dybala, ale Rimania po nezdare s Lille (0:1) utrpeli v Európskej lige druhú tesnú prehru po sebe.
Argentínčan nešetril kritikou do vlastných radov. Takisto hovoril o chýbajúcom odhodlaní a naznačil, že domáci si možno mysleli, že víťazstvo príde samé.
"Nastúpili sme ľahkovážne, čo sa nestalo prvýkrát. Počas týždňa si navzájom hovoríme veci, pozeráme videá a potom to nevieme pretaviť v praxi.
Ak podceníte kvalitu takýchto zápasov, presne toto sa vám stane proti tímom, ktoré sú odhodlané a bojujú," povedal 31-ročný Dybala.
Tréner Gian Piero Gasperini so slovami svojho zverenca nesúhlasí. Podľa neho nechýbala jeho tím bojovnosť a chuť vyhrať, no problémom bola koncovka.
"Keď prehráte, hodnotenie je, samozrejme, negatívne. Ja som však videl dobré výkony. Problémom je, že nedávame góly. Je veľa hráčov, ktorí už dlhšie neskórovali, a my sa musíme zamyslieť prečo," zhodnotil tréner.
Faktom však je, že AS Rím prehral od polovice septembra štyri z piatich domácich duelov, dal v nich len tri góly a v októbri vždy inkasoval do 20. minúty ako prvý. Otočiť sa mu podarilo len súboj vo Florencii.
"O prehre rímskeho AS rozhodol blackout, počas ktorého dvakrát inkasoval. Navyše, obrana Rimanov bola ako sneh na slnku," napísal Sky Sport Italia.
V pamäti do konca života
Úspech Plzne pripomenul podobnú senzáciu, o ktorú sa pred 14 rokmi postaral Slovan Bratislava. Vtedy síce "len" remizoval 1:1, no keďže predtým doma vyhral 1:0, remíza v Ríme bola jeho víťazstvom.
"Je to niečo, o čom sme snívali. Vedel som si predstaviť, že by sa niečo podobné mohlo podariť, ale potrebujete, aby sa zišlo veľa vecí dohromady.
Odnášame si neskutočný výsledok a tento duel si budeme pamätať do konca života," uviedol 50-ročný kouč, ktorý prebral Plzeň iba pred desiatimi dňami.
Klub zo Štruncových sadov zdolal taliansky klub v pohárovej Európe po skoro trinástich rokoch. Vo februári 2013 nezabránila domácej prehre 0:3 ani dlhoročná opora a kapitán SSC Neapol Marek Hamšík.
Hyský po zápase dostal aj otázku, ako vidí aktuálne postupové šance Plzne. Diplomaticky odvetil, že tieto veci zatiaľ v kabíne neriešia, chcú si užiť veľké víťazstvo v Ríme a následne sa pripraviť na zápas s Baníkom Ostrava.
Podľa reportéra Sport.cz Michala Nussbauera je šanca na prienik medzi top 24 veľmi vysoká, pričom teoreticky by Plzni mohla stačiť už len jedna výhra.
"Nechcem to zakríknuť, ale vlani stačilo na postup desať bodov. Plzni teda chýbajú už len tri a myslím si, že v zostávajúcich piatich zápasoch ich získa.
Pred zápasom v Ríme sa mi slová o odvahe zdali až prehnané, ale fungovalo to. Pod novým trénerom získala Plzeň stratené sebavedomie," tvrdí novinár.
Ďalší zápas v Európskej lige ju čaká začiatkom novembra, keď si doma zmeria sily s Fenerbahce Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom.