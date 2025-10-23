ONLINE: AS Rím - Viktoria Plzeň dnes, Európska liga LIVE (3. kolo)

RÍM. Futbalisti tímov AS Rím a Viktorie Plzeň dnes hrajú zápas tretieho kola ligovej fázy Európskej ligy v ročníku 2025/2026.
Začiatok zápasu je naplánovaný na 21.00 h na štadióne Stadio Olimpico.
Kde sledovať Európsku ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Európska liga 2025/2026
23.10.2025 o 21:00
3. kolo
AS Rím
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Plzeň
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní zápasu Európskej ligy medzi AS Rím a FC Viktoria Plzeň.
AS Rím
Rímania otvorili základnú časť Európskej ligy zápasom proti francúzskemu protivníkovi Nice. Na horúcej pôde dokázali triumfovať 2:1. Druhý zápas odohrali na domácom trávniku tiež proti francúzskemu mužstvu Lille. V celkom vyrovnanom zápase sa z víťazstva tešíl francúzsky celok po tesnom víťazstve 1:0. Jediný gól celého duelu strelil v 6. minúte islandský reprezentant Hakon Arnar Haraldsson. Cez víkend odohrali hráči AS domáci ligový zápas proti Interu Miláno a opäť prehrali tesne 0:1. Za Inter sa strelecky presadil Ange-Yoan Bonny.
FC Viktoria Plzeň
Na lavičke hostí z Plzne vystriedal Miroslava Koubeka bývalý tréner Karvinej Martin Hyský. Plzeň začala základnú časť Európskej ligy na trávniku maďarského majstra Ferencvárošu Budapesť. Dá sa povedať, že zápas pokazila. Viedla takmer celý zápas 1:0 a navyše Ferencvároš hral o jedného hráča menej po vylúčení Cebrailsa Makreckisa. Maďarskému mužstvu sa napokon podarilo v posledných sekundách zápasu vyrovnať zásluhou Aleksandara Perišiča. Hráči Viktorie odohrali druhý zápas na domácej pôde proti Švédskemu Malmo a zápas zvládli na jednotku. Triumfovali jasne 3:0.
AS Rím
FC Viktoria Plzeň
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.