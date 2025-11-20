Futbalista Toulouse má vážny problém. Nóra začali vyšetrovať pre údajné rasistické gesto

Aron Dönnum v drese Toulouse FC. (Autor: X/Vibes Foot)
20. nov 2025 o 18:39
Dönnum obvinenia popiera.

TOULOUSE. Futbalistu francúzskeho klubu Toulouse FC Arona Dönnuma bude tamojší prokurátor vyšetrovať pre podozrenie z rasistického gesta.

Toho sa mal nórsky krídelník dopustiť voči Kamerunčanovi Simonovi Ebonogovi počas duelu 11. kola Ligue 1 proti Le Havre.

Dönnuma obvinil po zápase tréner Didier Digard z Le Havre. Ten tvrdí, že Nór rukami pri slovnej výmene urazil jeho zverenca rasistickým gestom.

Incident už vyšetruje disciplinárna komisia súťaže, 27-ročný Dönnum obvinenia popiera. O následnom kroku prokurátora informovali viaceré francúzske médiá.

    Futbalista Toulouse má vážny problém. Nóra začali vyšetrovať pre údajné rasistické gesto
    dnes 18:39
    dnes 18:39
