Skritizoval hru Arsenalu aj Slot? Tréner Liverpoolu je proti rastúcej závislosti na štandardkách

Arne Slot.
Arne Slot. (Autor: TASR/AP)
2. mar 2026 o 15:50
Arne Slot má zmiešané pocity ohľadom prístupu k štandardkám v anglickej lige.

Tréner anglického futbalového klubu FC Liverpoolu vníma rastúcu závislosť na štandardných situáciách v Premier League ako faktor, ktorý čiastočne uberá radosť z futbalu. Napriek tomu však Arne Slot akceptuje, že ide o novú realitu súťaže.

Aktuálny majster z vlaňajšieho ročníka mal spočiatku problémy s bránením a využívaním štandardiek. V ostatnom období je však u "The Reds" ich účinnosť výrazná - sedem z ostatných deviatich gólov v Premier League strelil FC Liverpool zo štandardných situácií, pričom v sobotu pri triumfe 5:2 nad West Hamom United zaznamenal až tri presné zásahy po rohoch.

Líder súťaže londýnsky Arsenal je označovaný za majstra štandardných situácií, má v tomto ročníku už 16 gólov z rohu, čo je nový rekord Premier League.

"Predovšetkým sa s tým musíte zmieriť. Myslím si, že je to najviac viditeľné práve v Premier League. V iných ligách to nie je také výrazné," povedal Slot.

Vyjadril tiež názor, že brankári v Premier League dostávajú od rozhodcov menej ochrany než v iných ligách, napríklad v holandskej Eredivisie. "Tu môžete takmer zasiahnuť brankára do tváre a rozhodca stále povie, aby sa pokračovalo. Páči sa mi to? Moje futbalové srdce to nemá rado," dodal holandský kouč.

Pripomína tiež obdiv k štýlu hry Pepa Guardiolu v FC Barcelona, ktorý bol známy plynulou hrou s veľkým dôrazom na držanie lopty. "Teraz väčšina zápasov v Premier League nie je pre mňa zážitkom. Ale stále je to zaujímavé, lebo liga je veľmi konkurenčná, každý môže zdolať každého, a to robí túto ligu skvelou," vyhlásil Slot.

FC Liverpool v stredu cestuje na súboj s posledným Wolverhamptonom. Slot dodal, že trend štandardných situácií tu podľa neho zostane aj v budúcnosti: "Možno o päť alebo desať rokov sa opäť niečo zmení, ale neočakával by som, že by aj ligy do 16 rokov nehrali s dôrazom na štandardky."

"The Reds" sú na piatom mieste tabuľky Premier League a vyhrali sedem z ostatných deviatich zápasov vo všetkých súťažiach, majú dobrú šancu kvalifikovať sa do Ligy majstrov aj pre nasledujúci ročník.

