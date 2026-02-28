VIDEO: Dúbravkovmu tímu nepomohol ani famózny návrat do zápasu. Liverpool suverénne uspel

Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka bol v sobotu na štadióne Turf Moor súčasťou gólovej prestrelky. Jeho Burnley podľahlo v dueli 28. kola anglickej Premier League doma Brentfordu 3:4.
Slovenský reprezentant inkasoval tri góly ešte v prvom polčase, no jeho spoluhráči dokázali do 60. minúty vyrovnať.
Rozhodca potom neuznal gól domácich na 4:3 a na druhej strane rozhodol o troch bodoch pre aktuálne siedmy Brentford už dvojgólový Mikael Damsgaard.
Diváci prežili ešte infarktový záver, keď Ashley Barnes opäť vyrovnal, pri góle si však podľa systému VAR pomohol rukou. Predposledné Burnley má v neúplnej tabuľke osembodové manko na sedemnásty Nottingham.
Obhajca titulu FC Liverpool viedol po polčase nad West Hamom už 3:0, a aj keď „kladivári“ dokázali dvakrát skórovať, domáci sa napokon tešili z víťazstva 5:2.
Francúzsky útočník „The Reds“ Hugo Ekitike si pripísal gól a dve asistencie. Liverpool sa posunul v neúplnej tabuľke na 5. miesto, no šiesta Chelsea sa ešte v nedeľu predstaví na pôde Arsenalu.
O víťazstve Evertonu 3:2 v Newcastli rozhodol v 83. minúte Thierno Barry. „Karamelky“ si pripísali tretiu výhru na ihrisku súpera za sebou a sú na 8. mieste, Newcastlu patrí pred nedeľnými duelmi 12. priečka.
Hráči Bournemouthu remizovali so Sunderlandom 1:1. Hostia išli do vedenia v prvom polčase po góle Eliezera Mayendu, no v 64. minúte odpovedal Brazílčan Evanilson.
„The Cherries“ ťahajú v lige sériu ôsmich zápasov bez prehry a z uplynulých desiatich duelov získali viac bodov len tri tímy. Nováčik zo Sunderlandu bodoval po troch prehrách za sebou a patrí mu priebežné 11. miesto.
Premier League - 28. kolo:
AFC Bournemouth - Sunderland AFC 1:1 (0:1)
Góly: 64. Evanilson - 18. Mayenda
Newcastle United - FC Everton 2:3 (1:2)
Góly: 32. Ramsey, 82. Murphy - 19. Branthwaite, 34. Beto, 83. Barry
FC Liverpool - West Ham United 5:2 (3:0)
Góly: 5. Ekitike, 24. van Dijk, 43. Mac Allister, 70. Gakpo, 82. Disasi (vlastný) - 49. Souček, 75. Castellanos
Burnley FC - FC Brentford 3:4 (1:3)
Góly: 45.+3 Kayode (vlastný), 47. Anthony, 60. Flemming - 9. a 90.+3 Damsgaard, 25. Thiago, 34. Schade
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/