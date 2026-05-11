Tragédia, ktorá otriasla Liverpoolom. Anfield bude mať nový symbol spomienky na zosnulých bratov

Anglický futbalový klub FC Liverpool v pondelok zverejnil fotografie pamätníka venovaného zosnulým Diogovi Jotovi a Andremu Silvovi.
Sochu s názvom „Navždy 20“ umiestnia v blízkosti štadióna Anfield na miesto, kde fanúšikovia z celého sveta vzdali poctu bývalému hráčovi „The Reds“ a jeho bratovi. Obaja zahynuli po tragickej dopravnej nehode v júli minulého roka.
Konštrukcia na podstavci pripomína tvar srdca. Pri pohľade z rôznych uhlov je viditeľné okrem čísla 20, ktoré nosil na drese Jota, aj číslo 30 patriace jeho bratovi. Súčasťou pamätníka je aj herný ovládač, ktorý znázorňuje Jotov odkaz mimo futbalu.
Srdce a herný ovládač používal útočník počas gólových osláv. Autor znázornil aj slová oslavného chorálu o Jotovi v podaní fanúšikov Liverpoolu.
Kamenný podstavec pamätníka je z časti vyrobený z recyklovaných predmetov, ktoré smútiaci nechali pri Anfielde na pamiatku bratov. Termín odhalenia pamätníka zatiaľ klub nezverejnil.
K tragickej nehode došlo 3. júla na ceste A-52 v provincii Zamora na západe Španielska.
Jota, ktorý v predchádzajúcej sezóne výrazne pomohol Liverpoolu k majstrovskému titulu, zomrel vo veku 28 rokov. Jeho o tri roky mladší brat hral v Portugalsku za druholigový Penafiel.