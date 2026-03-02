Rodí sa najmenej atraktívny šampión v histórii ligy? Tréner Arsenalu kritiku odmieta

Tréner futbalistov anglického klubu Arsenal Londýn Mikel Arteta vyhlásil, že jeho mužstvo nemá problém s prezývkou „Set-Piece FC“, v preklade „FC Štandardky“, keďže práve rohové kopy rozhodli o dôležitom víťazstve 2:1 nad FC Chelsea v nedeľňajšom šlágri Premier League 2025/2026.
„Kanonieri“ po góloch hlavou v podaní Williama Salibu a Jurriena Timbera získal na čele tabuľky päťbodový náskok. Arsenal už v tejto sezóne skóroval po rohových kopoch 16-krát, čím vyrovnal historický ligový rekord.
Chelsea síce krátko pred prestávkou vyrovnala, keď si po rohu dal vlastný gól obranca Piero Hincapié po centre kapitána Reecea Jamesa, no dominantné štandardné situácie domácich napokon rozhodli duel. Veľkú zásluhu na nich má tréner štandardiek Nicolas Jover.
VIDEO: Zostrih zápasu Arsenal - Chelsea
Nie všetci však oceňujú závislosť Arsenalu od tejto taktiky. Bývalý útočník Chelsea Chris Sutton označil lídra ligy za tím, ktorý by mohol byť „najmenej atraktívnym“ šampiónom histórie súťaže, ak titul získa.
Arteta kritiku odmietol a zdôraznil význam štandardných situácií v modernej Premier League.
Podľa neho je schopnosť rozhodovať zápasy rôznymi spôsobmi kľúčová, najmä keď Arsenal zostáva v hre o trofeje vo všetkých súťažiach.
Tréner Chelsea Liam Rosenior priznal sklamanie z inkasovaných gólov po rohoch a naznačil, že futbalové autority by mohli zvážiť úpravu pravidiel pre súboje v pokutovom území pred zahraním štandardných situácií.