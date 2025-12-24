Conte nechce poľaviť. Neapol po zisku Superpohára mieri za obhajobou titulu

Po triumfe v Talianskom superpohári sa futbalisti Neapola vrátia k obhajobe ligového titulu v Serie A s poriadnou dávkou sebavedomia. Tento víkend ich čaká duel na ihrisku Cremonese.
Neapol zdolal v semifinále AC Miláno 2:0 a rovnakým výsledkom si v pondelňajšom finále poradil aj s Bolognou. Superpohár tak získal prvýkrát od roku 2014, pričom tréner Antonio Conte pokračuje v úspešnom pôsobení pod Vezuvom.
Conte vyhral ligový titul už vo svojej prvej sezóne a prezident klubu Aurelio De Laurentiis nevidí dôvod, prečo by sa úspešné obdobie malo skončiť.
Conte je maestro
„Mali ste o Contem nejaké pochybnosti? Conte je maestro, nepotreboval veľa času, aby sa ukázal ako víťaz,“ povedal De Laurentiis pre Mediaset po zisku Superpohára.
„Od čias Maradonu sa nestalo, že by sme v jednom kalendárnom roku vyhrali dve trofeje. Fanúšikom hovorím – snívajte.“
Zisk trofeje prišiel vhod po ligovej prehre s Udinese, po ktorej Neapol klesol na tretie miesto tabuľky. Na druhé Miláno stráca bod, na lídra Inter Miláno dva.
VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Bologna
Conteho tím čaká v nedeľu vonkajší zápas proti Cremonese, nováčikovi súťaže, ktorý je po dvoch dueloch bez víťazstva na 11. priečke. Neapol bude opäť spoliehať na výbornú formu Davida Neres.
Brazílsky krídelník strelil tri zo štyroch gólov Neapola v Superpohári a ďalšie tri zásahy pridal v posledných štyroch ligových zápasoch.
Pozitívnou správou pre Conteho aj fanúšikov bol pohľad na lavičku v Rijáde. Medzi náhradníkmi figuroval Romelu Lukaku, hoci sa na ihrisko nedostal.
Belgický útočník by však mohol byť blízko návratu po tom, čo v tejto sezóne ešte nehral pre predsezónne zranenie stehna.
Neapol sa musel posledné dva mesiace zaobísť aj bez ďalšieho Belgičana Kevina De Bruyneho, ktorý po zranení zadného stehenného svalu podstúpil operáciu. Conte však zatiaľ dokázal zvládnuť všetky prekážky, ktoré mu prišli do cesty.
Náročné obdobie pre Inter
Kým Neapol sa zo Saudskej Arábie vracal v dobrej nálade, Inter Miláno odchádzal sklamaný po prehre s Bolognou na penalty. V nedeľu ho čaká náročný duel na ihrisku Atalanty.
Inter síce v lige ťahal trojzápasovú víťaznú sériu, ktorá ho vyniesla na čelo tabuľky, no v Bergame ho preverí Atalanta, ktorá vyhrala posledné dva ligové zápasy a nedávno zdolala Chelsea v Lige majstrov.
AC Miláno hostí v nedeľu trápiacu sa Hellas Verona. Hostia sú tretí od konca a bojujú o záchranu po tom, čo v úvodných 13 kolách nevyhrali, no po dvoch víťazstvách za sebou by sa mohli odraziť k lepším výsledkom.
Kým prvá trojica bojovala o Superpohár, Juventus minulý víkend zdolal AS Rím a na lídra stráca štyri body, hoci odohral o zápas viac. V sobotu sa predstaví na ihrisku predposlednej Pisy.