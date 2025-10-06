Neapol napriek zraneniu Lobotku otočil zápas. V útoku hviezdi hráč Manchestru United

RÍM. Futbalisti SSC Neapol sa vrátili na čelo talianskej Serie A. Napriek zraneniu slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku otočili duel s FC Janov a po triumfe 2:1 vedú tabuľku o skóre pred AS Rím.
O triumfe Neapola rozhodol v 76. minúte dánsky útočník Rasmus Höjlund, ktorý je po príchode pod Vezuv vo skvelej forme, v Lige majstrov zariadil dvoma presnými zásahmi víťazstvo 2:1 nad Sportingom Lisabon.
Neapol prehrával od 34. minúty po góle Jeffa Ekhatora a v závere polčasu prišiel o Lobotku. Slovenský stredopoliar musel opustiť ihrisko pre zranenie v oblasti slabín.
V pondelok ho čakali vyšetrenia, ktoré rozhodnú, či bude k dispozícii reprezentácii v dueloch kvalifikácie MS 2026 proti Severnému Írsku (10. októbra) a Luxembursku (13. októbra).
Bola to riadna šichta
Podľa slov trénera Neapola Antonia Conteho nebolo jednoduché odohrať tri zápasy v priebehu týždňa.
„Bola to riadna šichta. Ukázali sme však mentálnu silu a po prehre na pôde AC Miláno sme sa dokázali zmobilizovať. V Lige majstrov sme zdolali Sporting a proti Janovu sa nám podaril obrat.
Bol to ťažký duel, proti talianskemu majstrovi sa chce každý tím vybičovať k čo najlepšiemu výkonu. Janovčania boli veľmi motivovaní a hrýzli do posledných sekúnd,“ zdôraznil pre oficiálnu klubovú stránku.
Teší ma, že sa mi strelecky darí
Höjlund priznal, že víťazstvo nad Janovom bolo vydreté: „V zápase boli fázy, v ktorých sme trpeli, no napokon sa nám podarilo získať tri body a to je najdôležitejšie.
Teší ma, že sa mi strelecky darí. V každom zápase sa snažím riadiť radami Antonia Conteho, ktorý prízvukuje, že sa stále môžem zlepšovať. Duel proti Janovu ukázal, že naše mužstvo má charakter.“
Šláger bez víťaza
Juventus Turín remizoval v šlágri 6. kola s AC Miláno 0:0. Bližšie ku gólu boli hostia, Christian Pulisic v 53. minúte nepremenil penaltu.
„Rossoneri“ nepridali piate ligové víťazstvo za sebou a klesli s 13 bodmi na tretie miesto za Neapol a AS Rím, Juventus má o bod menej a je piaty.
Francúzskeho stredopoliara Adriena Rabiota mrzelo, že Milánčania nezabodovali v Turíne naplno.
„Boli sme lepším tímom a zaslúžili sme si viac ako bod, doplatili sme však na nepremenené šance. Je iba začiatok sezóny, no víťazstvo by bolo pre nás dobrým odrazovým mostíkom do ďalších zápasov,“ konštatoval Rabiot, pre ktorého malo stretnutie špeciálny náboj.
Dres Juventusu si totiž obliekal päť rokov. V drese „starej dámy“ odohral 157 súťažných zápasov, v ktorých vsietil 18 gólov.