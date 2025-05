Štadión v Prešove otvorili exhibičným zápasom. Je krásny a moderný, vraví Greško

Exhibičný zápas v Prešove

Druhá liga je náročná, málokto si to vie predstaviť. Je to súťaž, v ktorej môže každý zdolať každého. Prešov si zaslúži najvyššiu súťaž. Najstarší klub na Slovensku si to zaslúži,“ konštatoval brankár Adrián Knurovský.

„Je to úžasný pocit otvárať štadión pred toľkými ľuďmi. Je to obrovský sviatok. Sme na krste štadióna a hneď s trofejou. Všetci sme radi, že to takto vyšlo a už sa tešíme na novú sezónu. Bola ťažká a dlhá.

Podľa neho je 6500 miest dostatočná kapacita pre nový futbalový stánok. „Keby bol štadión väčší, možno by niekto vravel, že by stačil menší. Ja si myslím, že moderný štadión s takouto kapacitou je určite lepšie než hľadať útočisko v Stropkove, Sabinove či Poprade,“ konštatoval Varga.

„Prešov dlho čakal na tento štadión a aj na postup do najvyššej súťaže. Dnes prišlo veľa divákov a dúfam, že v takomto počte budú chodiť aj na najvyššiu súťaž. Som rád, že sa oboje podarilo a dúfam, že to bude pokračovať.“

„Je skvelé, že mužstvo Tatrana postúpilo do najvyššej súťaže. Diváci, aj ľudia okolo futbalu si to zaslúžia. Dnešný deň priniesol krásnu akciu. Je skvelé, že po dlhých rokoch stojí v Prešove takýto štadión. Je to dôstojný stánok pre ME do 21 rokov,“ konštatoval Kentoš.

Medzi osobnosťami v tíme slovenských internacionálov nechýbal ani bývalý reprezentant Vratislav Greško.

Z ďalšieho dôstojného futbalového štadióna na Slovensku mal úprimnú radosť: „Je to krásny štadión, nový a moderný. Už sa teším na ME do 21 rokov. Krajské mestá by vždy mali reprezentovať aj týmto spôsobom.

Tým, že Tatran je najstarší klub na Slovensku, je povedané všetko. Je veľmi dobre, že sa ďalšie krajské mesto dostalo k takémuto štadiónu. Keď sa povie futbal v Prešove, tak mi ako prvé napadne spomienka na zápas v Prešove ešte z dorastu. Podarilo sa nám vysoko zvíťaziť," poznamenal Greško.