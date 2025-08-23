Tottenham prežíva úvod snov. Manchester City doplatil aj na chybu letnej posily

Tottenham je po dvoch výhrach na čele tabuľky.

LONDÝN. Futbalisti Manchestru City nezvládli svoj úvodný domáci zápas v rámci anglickej Premier League. V stretnutí 2. kola proti Tottenhamu Hotspur prehrali 0:2, oba góly strelili Londýnčania ešte v prvom polčase.

Svoj druhý presný zásah v prebiehajúcom ročníku pridal Brennan Johnson a pri debute v základnej zostave „kohútov“ sa presadil stredopoliar Joao Palhinha.

Skóre stretnutia otvoril krídelník Johnson v 35. minúte.

Reprezentant Walesu sa ocitol zoči-voči brankárovi Jamesovi Traffordovi po prízemnom centri Brazílčana Richarlisona, ktorý využil vysoké postavenie obrany. Gól napokon odobril až systém VAR.

Svoj prvý štart pod vedením Thomasa Franka okorenil gólom na 2:0 v nadstavenom čase prvého polčasu Palhinha, keď využil chybu v rozohrávke letnej posily Citizens Trafforda.

Premier League - 2. kolo:

Manchester City - Tottenham 0:2 (0:2)

Góly: 35. Johnson, 45+2. Palhinha

