ONLINE: Burnley FC - Sunderland AFC dnes, Premier League LIVE (Martin Dúbravka)

BURNLEY. Futbalisti Burnley FC a Sunderlandu AFC dnes hrajú zápas 2. kola nového ročníka Premier League 2025/2026.
Zápas hostí štadión Turf Moor v anglickom meste Burnley.
V drese domácich by sa mal opäť predstaviť Martin Dúbravka, ktorý do klubu prišiel v letnom prestupovom období z Newcastlu United.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Burnley FC - Sunderland AFC dnes (Premier League 2025/2026, 2. kolo, Martin Dúbravka, sobota, LIVE)
Anglická Premier League 2025/2026
23.08.2025 o 16:00
2. kolo
Burnley
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Sunderland
Prehľad
Rozhodca: Salisbury – Robathan, Perry.
Prenos
Burnley
Fotbalisté Burnley se do Premier League probojovali po roce, stráveném ve druhé nejvyšší anglické soutěži. V Championship se prezentovali nedobytnou defenzivou, za šestačtyřicet kol obdrželi pouze šestnáct branek a při devětašedesáti vstřelených si celkem bez problémů zajistili postup druhým místem.
Během léta se na Turf Moor odehrálo několik změn. Na odchod jedničky a reagovalo vedení Burnley příchodem Martina Dúbravky. Kromě slovenského brankáře se na severu Anglie hlásilo mnoho dalších zvučných posil, mezi které se řadí například Armando Broja, Lesley Ugochukwu, Quilindschy Hartman nebo také pravý bek z Manchesteru City Kyle Walker.
V prvním kole svěřenci Scotta Parkera nemile narazili. Po nepovedené přípravě, během které třikrát prohráli a jen jednou zvítězili, nastoupili do zápasu na Tottenham Hotspur Stadium. Martin Dúbravka tahal míč z branky celkem třikrát, a fanouškům tohoto anglického celku tak vstup do nové sezóny pěkně zhořknul.
Trenér Parker čítá před zápasem mnoho absencí, dlouhodobě jsou zranění Zeki Amdouni, Jordan Beyer, Bashir Humphreys a Connor Roberts. Otazník visí nad novou posilou z Chelsea Armandem Brojou, kterému zatím chybí zápasová kondice. Lehčí zdravotní problémy nejspíš nepustí do zápasu také duo Zian Flemming – Axel Tuanzebe,
Sunderland
Několik divokých koncovek zvládli Black Cats v závěru minulého ročníku Championship. Umístili se na čtvrtém místě a o postup museli zabojovat v playoff, kterého se zúčastnily celky z třetího až šestého místa. V úvodním dvojzápase proti Coventry uspěli hráči Sunderlandu trefou ze samotného konce prodloužení. O postup si to následně rozdali ve finále, které se hrálo před vyprodaným Wembley. Na stadionu, kde hraje národní tým Anglie, to celek Regise Le Brise zvládl v základní hrací době, když znovu rozhodl o vítězství v nastavení.
Minulý týden Sunderland odehrál zápas v nejvyšší lize po dlouhých osmi letech a návrat do Premier Laegue to byl snový. Black Cats vyzvali na svém stadionu West Ham a v první půli to od nich bylo nervózní představení. Po přestávce ale spustili gólostroj a po trefách Eliezera Mayendy, Daniela Ballarda a Wilsona Isidora slavili tři body po výhře 3:0.
Nejcitelnějším zásahem byl v létě pro Sunderland jednoznačně odchod Jobea Bellinghama. Majitelé ale na přestupy uvolnili mnoho finančních prostředků a na Stadium of Light se hlásilo několik nových posil. Mezi ty nejdražší se řadí Habib Diarra, Simon Adingra a Enzo Le Fee. Tito tři hráči jsou ale pouze jedni z mnoha. Červenobílý dres nově obléklo dalších devět mužů, se kterými se počítá minimálně do rotace.
Do Sunderlandu dorazilo hodně posil také z důvodu pěti dlouhodobých absencí. Na seznamu zraněných jsou už několik měsíců Ajibola Alese, Dennis Cirkin, Leo Fuhr Hjelde, Romaine Mundle a Luke O´Nien. Kromě těchto pěti hráčů s největší pravděpodobností nenastoupí ani Arthur Masuaku a Nordi Mukiele. Obě nové posily trápí menší zdravotní problémy.
Krásné sobotní odpoledne přeji všem fanouškům fotbalu, dnes jsou na programu utkání 2. kola anglické Premier League a já Vás vítám u zápasu dvou nováčků. Na Turf Moor zabojuje o body domácí Burnley proti Sunderlandu. Úvodní výkop naplánován na 16:00.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:00.