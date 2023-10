Chybou poškodili Liverpool. Po jednom kole sú arbitri späť v hre

Svoju chybu si uvedomili až po následnej rozohrávke. Podľa trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa však zverejnenie audia nič nezmenilo a požaduje opakovanie zápasu. Víťazstvo posunulo Spurs na čelo tabuľky.

"Vôbec to nič nezmenilo. Je to očividná chyba a myslím si, že by pre takéto prípady malo existovať riešenie. Výsledkom by malo byť opakovanie zápasu."

Tabuľka Premier League