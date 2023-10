Tlak na rozhodcov? VAR by ho mal zmierňovať, nie zvyšovať, znie kritika z Liverpoolu

To sa však nestalo a hlavný arbiter Simon Hooper nariadil pokračovať v hre. V televíznom prenose navyše chýbali modrá a červená čiara, ktoré situáciu zvyčajne vyhodnocujú.

"Liverpool berie na vedomie priznanie chyby zo strany PGMOL. Je jasné, že nedošlo k správnemu aplikovaniu pravidiel v zápase. To viedlo k oslabeniu športovej integrity. Úplne rešpektujeme tlak, pod ktorým rozhodcovia pracujú, no existencia a implantácia VAR by ho mala zmierňovať, nie zvyšovať," citovala z oficiálneho vyhlásenia klubu agentúra AP.

"Je tiež neakceptovateľné, že takéto chyby boli označené za zlyhanie ľudského faktora. K akýmkoľvek rozhodnutiam by malo prísť len po dôkladnom preskúmaní situácie," dodal klub.