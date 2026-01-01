Aston Villa hlási prvú zimnú posilu. Vždy som sníval o Premier League, vraví krídelník

Anglický futbalový klub Aston Villa predstavil prvú akvizíciu v tomto zimnom prestupovom období. Aktuálne tretí tím tabuľky Premier League angažoval 19-ročného Brazílčana Alyssona, ktorý chce v novom pôsobisku získať trofeje.
Nový ľavonohý krídelník mužstva z Birminghamu predtým pôsobil v rodnej krajine v Gremiu, za ktoré si v brazílskej najvyššej súťaži v roku 2025 pripísal jeden gól a dve asistencie v 31 zápasoch.
Podľa portálu transfermarkt.com činí prestupová čiastka 10 miliónov eur.
„Nie je to len môj sen, ale aj sen mojej rodiny. V Gremiu som nedávno odohral svoju prvú sezónu v profesionálnom futbale, takže prestup do Premier League a ešte do takého veľkého klubu ma robí nesmierne šťastným.
Vždy som sníval o tom, že budem hrať v Premier League. Dúfam, že v tomto drese získam veľa trofejí, že tu budem naozaj šťastný a že sa v istom zmysle stanem vzorom pre klub,“ povedal Alysson pre klubové kanály.
Zverencov Unaia Emeryho čaká ďalší zápas v najvyššej anglickej súťaži v sobotu 3. januára, keď privítajú Nottingham Forest.