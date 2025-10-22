Slovanu chýbajú útočné esá. Weiss: Musíme byť odvážni, čelíme fabrike na talenty

ALKMAAR. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava budú čeliť aj vo svojom druhom vystúpení hlavnej fázy Konferenčnej ligy UEFA súperovi s dravým herným štýlom a obdobnou klubovou filozofiou.
Štvrtkový duel na pôde holandského AZ Alkmaar ich podľa trénera Vladimíra Weissa st. preverí v hre jedného proti jednému, ktorá bude kľúčom k úspechu.
Slovan v úvodnom kole siahal na body proti francúzskemu Racingu Štrasburg (1:2), ktorý mal káder vyskladaný z mladých prospektov.
Tradičnú holandskú liaheň reprezentuje dlhodobo práve mužstvo z Alkmaaru, ktorého tím pred dvoma rokmi získal titul v mládežníckej Lige majstrov.
Naladili sa výhrou nad Ajaxom
Alkmaar odštartoval zápolenie v KL prekvapivo vysokou prehrou 0:4 na pôde cyperskej Larnaky, počas uplynulého víkendu sa však revanšoval v domácej Eredivisie triumfom nad slávnym Ajaxom Amsterdam (2:0).
„Analyzovali sme si prakticky všetky ich zápasy. Môj tím urobil výbornú analýzu. Je to typické holandské mužstvo hrajúce ofenzívny futbal s veľa hráčmi zapojenými do útočnej fázy. Je to fabrika na talenty.
Majú vynikajúcu akadémiu, z ktorej je prakticky polovica mužstva. Je to stotisícové mesto, ktoré produkuje takýchto hráčov, čo je obdivuhodné,“ zložil hlavný kormidelník Slovana kompliment nadchádzajúcemu súperovi.
VIDEO: Vladimír Weiss st. pred zápasom Alkmaar - Slovan Bratislava
„Belasí“ budú chcieť siahnuť na body v pohárovej Európe po takmer dvoch rokoch. Naposledy zvíťazili 30. novembra 2023 na ihrisku KI Klaksvík z Faerských ostrovov (2:1) po dvoch góloch bývalého stredopoliara Juraja Kucku.
Ďaleko od zisku aspoň bodu nemal Slovan ani proti Štrasburgu, ktorý ho však vyškolil z efektivity. Weiss st. si uvedomuje prednosti súpera, na ktoré zároveň bude chcieť nájsť účinnú zbraň.
„Hrajú atraktívne, na čo si musíme dávať pozor. Budeme musieť zvládať súboje 1 na 1. Ak chceme hrať dobre a moderne, tak väčšinu zápasu budeme hrať týmto spôsobom,“ povedal na tlačovej konferencii.
Bez Toliča či Weissa ml.
Slovanu nepomôže v „krajine tulipánov“ ofenzívna dvojica Marko Tolič a Mykola Kucharevyč, ktorých trápia zranenia.
„Marko je dlhodobejšie zranený, ešte minimálne dva-tri týždne to potrvá. Jeho zranenie je vážnejšie, ako vyzeralo. Kucharevyč je vyradený plus-mínus do konca zimnej časti. Musíme ich nahradiť, je to realita.
Máme menej ofenzívnych možností, ani Vlado (Weiss ml.) nemôže hrať, takže s týmto budeme trochu bojovať,“ povedal Weiss o absenciách, no má aj pozitívnu správu, ktorou je postupný návrat slovinského útočníka Andraža Šporara.
„Som rád, že sa vracia, mal dlhšiu pauzu. Takéto zápasy sú fyzicky ťažké. Pri ich nátlakovom futbale sa im nemôžeme prispôsobovať.
Musíme byť odvážni do útoku. Domáce publikum a ich kvalita v ofenzíve nás núti hrať rozumne, disciplinovane ako v Trnave. Musíme byť nebezpeční, hráčov na to máme, len musíme byť odvážni," opakuje Weiss.
Kašia s bohatými skúsenosťami
Kabínu na predzápasovej tlačovej konferencii zastupoval obranca Guram Kašia, ktorý hral medzi rokmi 2010 až 2018 za holandský klub Vittese Arnhem.
Kapitán gruzínskej reprezentácie, a súčasný muž s páskou na rukáve pri absencii Vladimíra Weissa ml., sa v Holandsku predstaví prvýkrát od svojho odchodu.
„Pamätám si ich ako veľmi dobrý tím. Vždy sme s nimi mali problémy, vyhrali sme iba jediný zápas proti nim. Je to veľmi dobrý klub s mladými hráčmi. Môžem o nich hovoriť iba dobré veci, pretože sú úspešní.
Zajtra je to však len ďalší zápas a my sa ho pokúsime vyhrať,“ povedal 38-ročný skúsený stopér, ktorého čaká 19. duel proti AZ Alkmaar.
V drese Vittese sa radoval iba vo finále Holandského pohára v roku 2017, na štadióne v Alkmaare však nevyhral ani jedenkrát, čo by rád vo štvrtok zmenil: „Nikdy sa mi to nepodarilo, no zajtra je ten deň.“