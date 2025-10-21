Dvojnásobný rozpočet a šikovné talenty. Prehra so Slovanom by bola komplikácia, tvrdí expert

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava tento týždeň pokračujú v jazde v pohárovej Európe. V druhom dueli ligovej fázy Konferenčnej ligy sa tím Vladimíra Weissa predstaví v holandskom Alkmaare.
„Ak by vo štvrtok AZ podľahol Slovanu, bola by to komplikácia," vraví v rozhovore pre Sportnet holandský novinár BRIAN WIJKER z miestneho periodika Noordhollands Dagblad a jeden z členov AZ podcastu, ktorý sa špecializuje na holandský klub.
Slovan Bratislava sa v minulej sezóne predstavil premiérovo v Lige majstrov. Viete niečo o slovenskom majstrovi?
Spomínam si, že hral v skupinovej fáze, ale to je asi tak všetko (smiech).
Veľkú stopu v Holandsku zanechal Dávid Hancko, takisto Miroslav Stoch. V súčasnosti tam pôsobí Leo Sauer. Ako ich vnímate?
Hancko bol skvelý líder. Bol veľká a dôležitá postava pre Feyenoord. Bolo evidentné, že sa potrebuje v kariére posunúť. Bol pripravený spraviť krok vpred. Úprimne som rád za jeho prestup do Atlética Madrid, ktorý som mu prial, na rozdiel od Saudskej Arábie. Vo Feyenoorde ho zbožňovali.
Pri Stochovi si spomínam na gól, ktorý strelil v roku 2010 Brede v poslednom ligovom kole, ktorým zariadil zisk titulu pre Twente. Bol nesmierne dôležitý hráč pre svoj tím.
V akej forme je v súčasnosti AZ Alkmaar?
Počas víkendu zdolal v derby Ajax 2:0. S týmto výsledkom sú v klube veľmi spokojní. No v skutočnosti prežíva Alkmaar komplikovanú sezónu. Trápi sa s papierovo slabšími súpermi. Prehral prvý duel v Konferenčnej lige v Larnake 0:4. Išlo o jednu z najväčších katastrof v histórii AZ v pohárovej Európe. Tím sa trápi, no naposledy sa odrazil od dobrého výsledku v derby s Ajaxom.
Alkmaar hral v prvom zápase Konferenčnej ligy v oslabení už od druhej minúty a nakoniec prehral 0:4. Čo sa tam stalo?
Hráči nedokázali zareagovať na vylúčenie a nevedeli vymyslieť plán. Penetra dostal červenú kartu za nešikovný faul. Za normálnych okolností by AZ našiel plán, ako uspieť aj s desiatimi hráčmi v poli.
V ten večer sa však všetko kazilo. Zostali zaskočení z hry súpera. Išlo o veľké sklamanie z pohľadu výsledku, ale aj predvedeného výkonu. Úprimne, nikdy v minulosti som nevidel taký nepresvedčivý výkon od AZ.
VIDEO: Zostrihy zápasu AEK Larnaka 4:0 AZ Alkmaar
Ak by Alkmaar doma prehral so Slovanom, išlo by o veľké sklamanie?
Áno. Očakávalo sa, že Alkmaar zvíťazí v prvom dueli v Konferenčnej lige. Čaká ho ešte zápas v Londýne proti Crystal Palace. AZ by sa chcel umiestniť v najlepšej osmičke v ligovej fáze Konferenčnej ligy. Ak by vo štvrtok podľahol Slovanu, bolo by komplikované zmestiť sa medzi najlepšiu osmičku tímov. Myslím si, že podľa papierovej kvality by sa Alkmaar mal umiestniť medzi najlepšími klubmi.
Aké sú ambície klubu v Konferenčnej lige?
Nikto v klube jasne nepovedal, že chcú súťaž vyhrať. S takýmito vyhláseniami sú opatrní. Pred rokom sa ale dostali ďaleko v Európskej lige, pričom zdolali kluby ako AS Rím, Tottenham, Galatasaray či Fenerbahce.
Pravdepodobne by radi zopakovali semifinále spred troch rokov, keď vypadli až s anglickým s West Hamom. Alkmaar sa môže dostať veľmi ďaleko, možno aj do finále Konferenčnej ligy.
A čo v holandskej lige?
Posnažia sa dostať do najlepšej trojky, aby si zaistili miesto aspoň v kvalifikácii Ligy majstrov. Doposiaľ v Holandsku platilo, že len prvé dva kluby v tabuľke sa mohli predstaviť v Lige majstrov. Tento rok je to možné aj z tretieho miesta, ktoré vám zaistí miesto v kvalifikácii.
Slovan má ročný rozpočet zhruba 25 miliónov eur. S akými peniazmi pracuje Alkmaar?
Zhruba s päťdesiatimi miliónmi eur.
Alkmaar zarába desiatky miliónov eur každý rok predajom hráčov. Ako klub funguje na prestupovom trhu?
Alkmaar má jednu z najlepších akadémií v Európe. Vyhral mládežnícku Ligu majstrov v roku 2023. Môže sa spoľahnúť na výborné skautské oddelenie.
Klub nakupuje hráčov, ktorých si nevšímajú veľké kluby. Vezme ich, rozvíja ich a predá ich. Toto leto však bolo šialené z dôvodu, že klub predal množstvo krídelníkov, ktorí však nepatrili k najlepším, respektíve ešte úplne nenaplnili potenciál.
Napríklad Jayden Addai, ktorý odišiel do talianskeho Coma za štrnásť miliónov eur, a to neodohral za Alkmaar ani tridsať zápasov. Možno je to preto, že AZ si vytvoril v Európe povesť kvalitnej akadémie a iné kluby si povedia, že ak niekto hral v Alkmaare, tak asi bude dobrý (smiech).
Fanúšikom sa to však nepáči. AZ vždy predá hráčov za veľké peniaze, no tieto sumy následne nevynaloží na kúpu ďalších hráčov. Klub tak začína každú sezónu so slabším kádrom ako pred rokom. Vždy sa však umiestni v hornej časti tabuľky.
Rekordné predaje AZ Alkmaar:
1. Tijjani Reijnders (24,8 milióna eur do AC Miláno, do Alkmaaru prišiel ako voľný hráč)
2. Alireza Jahanbakhsh (22,5 milióna eur do Brighton, do Alkmaaru prišiel za 1,8 milióna eur)
3. Vincent Janssen (22 miliónov eur do Tottenham, do Alkmaaru prišiel za 500-tisíc eur)
4. Milos Kerkez (20,5 milióna eur do Bournemouth, do Alkmaaru prišiel za 2,7 milióna eur)
5. Vangelis Pavlidis (18 miliónov eur do Benfica, do Alkmaaru prišiel za 2,5 milióna eur)
zdroj: Transfermarkt
Je teda klub finančne stabilný a ako je na tom v porovnaní s konkurenciou?
Áno, je finančne stabilný. Alkmaar je v Holandsku klub s nižším počtom fanúšikov v porovnaní s ostatnými. Amsterdam je len kúsok od Alkmaaru, a tak si ľudia radšej vyberú Ajax.
AZ v porovnaní s Ajaxom, PSV a Feyenoordom zaostáva. V klube musia robiť múdre rozhodnutia, aby s týmito klubmi udržali krok.
Ak by Alkmaar robil takýto vydarený biznis ďalších dvadsať rokov, možno by sa najlepším klubom v Holandsku vyrovnal. Ak by ale z akadémie prestali vychádzať veľké talenty alebo by Alkmaar vynaložil na prestupovom trhu milióny na nesprávnych hráčov, ktorých by v budúcnosti nespeňažil za viac, mohol by sa dostať do problémov.
Kto je momentálne najlepší hráč v kádri Alkmaaru?
Kees Smit. Je to len devätnásťročný stredopoliar. Ide o "big deal". Naposledy v zápase proti Ajaxu režíroval stred poľa. Dokáže prejsť cez súperov, vidí každý centimeter voľného priestoru. Pripomína Kevina De Bruyneho, a to aj výzorom (smiech).
Stred poľa je najväčšou zbraňou Alkmaaru. V obrane sa vedľa Wouter Goesa bude musieť postaviť niekto iný za suspendovaného Penetru. Bude to zaujímavé, keďže táto dvojica hrá neustále spolu v stopérskej dvojici.
Bude vyzerať základná jedenástka podobne ako proti Ajaxu?
Predpokladám, že áno.
Ako by ste opísali trénera Maartena Martensa?
Je to Belgičan. Rozdiel medzi Holanďanmi a Belgičanmi je ten, že Holanďania vám vždy povedia to, čo majú na srdci. V Belgicku si ľudia nechávajú niektoré veci pre seba. Sú pokojnejší. Práve taký je tréner Martens.
V minulosti pracoval s množstvom mladých hráčov, ktorí sú dnes v zostave Alkmaaru, keďže viedol rezervný tím AZ. Ako hráč bol v minulosti kapitán Alkmaaru, s ktorým vyhral ligový titul v roku 2009. Je to klubový hrdina.
Ako tréner však zatiaľ veľmi neoslnil. Proti silným súperom dokáže dostať z tímu to najlepšie. Proti papierovo slabším klubom sa však trápia, keďže musia byť kreatívnejší, na čo niekedy nevie nájsť odpoveď.
Keď Alkmaar čelí súperovi, ktorý hrá v hlbokom bloku, tak sa zvyčajne trápi.