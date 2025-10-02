Žiaril v Slovane, vo francúzskej lige bol najlepší. Takú bilanciu v TOP 5 nemá žiaden Slovák

BRATISLAVA. Bol prvým slovenským brankárom, ktorý sa presadil v jednej z piatich najprestížnejších líg sveta.
V roku 1999 získal Alexander Vencel ml. Zlatú hviezdu pre najlepšieho brankára francúzskej ligy. V drese Racing Štrasburg triumfoval aj pred fenomenálnym Fabienom Barthezom - ten sa iba rok predtým stal s Francúzskom majstrom sveta.
„Veľmi ma to potešilo. Dosť často sa to na Slovensku bralo tak, že ak máte známeho otca, máte všetko ľahšie. Vo Francúzsku musí byť cudzinec lepší ako domáci hráč,“ opisoval Vencel cenu, ktorú organizoval prestížny denník France Footbal.
Futbalisti Slovana v prvom zápase hlavnej fázy Konferenčnej ligy privítajú vo štvrtok (o 21.00 vysiela JOJ Šport) Racing Štrasburg.
Práve Vencel (58 r.) je muž, ktorý spája oba kluby. V oboch bol veľkou hviezdou.
Pochádza zo slávnej dynastie.
Je synom majstra Európy (1976) a brankára rovnakého mena, ktorý zásadne prispel k triumfu Slovana v PVP (Pohári víťazov pohárov).
Hrdina Slovana
Mladší Šaňo z rodu Vencelovcov sa narodil v roku 1967 priamo na starom štadióne Slovana na Tehelnom poli. Je klubovým odchovancom. V roku 1992 získal Slovan federálny titul a práve Vencel mladší patril medzi hlavných hrdinov.
Na premiéru v belasom drese Vencel mladší nespomína rád, Slovan prehral v Olomouci 1:6. Vyšvihol sa však na jedného z najlepších brankárov v dejinách Slovenska.
Za prvý tím Slovana odchytal 132 ligových zápasov, päť sezón bol jednotkou. V roku 1994 spolu vyhrali aj prvý slovenský titul a následne zamieril do Francúzska. Mal vtedy dvadsaťsedem.
„Okrem Štrasburgu som mal vtedy ponuky z dvoch ďalších klubov, ale Racing bol najrýchlejší,“ cituje ho domovská stránka Slovana.
Vencel stihol odchytať dva zápasy za bývalé Československo. Keď vzniklo samostatné Slovensko, tak práve on bol prvou brankárskou jednotkou.
Legenda Racingu
V drese Štrasburgu odchytal 184 ligových zápasov, viac ako päť rokov tam bol brankárskou jednotkou.
V roku 1997 spolu vyhrali Ligový pohár (finále proti Bordeaux), zachytal si aj finále Francúzskeho pohára (1995) proti Paríž SG.
,,Každý deň som musel dokazovať svoje kvality i to, že som lepší než domáci brankári. Vďaka tomu mi postupne predlžovali zmluvu až som tam nakoniec zostal šesť rokov. Domáci hráči sa mi vždy snažili pomáhať a moja kariéra napredovala,“ dodal Vencel.
Je klubovou legendou.
„Po ľudskej i športovej stránke bolo pôsobenie v Štrasburgu veľmi dobré a splnilo všetky moje očakávania. Mal som tam veľa výborných zápasov, na ktoré budem stále spomínať a pri jednom výročí som bol dokonca vyhlásený za najlepšieho brankára Racingu Štrasburg v celej jeho histórii,“ tvrdil Vencel junior.
Keď sa neskôr vrátil do Štrasburgu už v drese súpera, tak za bránou ho čakal veľký nápis „Ďakujeme za všetko, čo si pre nás spravil“.
Slovenský rekordér
„Bolo to vtedy pre mňa veľké zadosťučinenie a pocta. V Alsasku totiž platí nepísané pravidlo, že buď tam zapadnete alebo ste odpísaní. A mne sa veľmi rýchlo podarilo zapadnúť a presadiť sa. Racing je veľmi silno spätý s Alsaskom a ľudia tento klub milujú, žijú futbalom a pokiaľ sa mužstvu nedarí, tak sú veľmi nespokojní a dávajú to najavo. Pri prvej príležitosti sa však rýchlo vrátia na štadión,“ opisoval Vencel.
V roku 2000 prestúpil do Le Havre, kde o päť rokov neskôr aj ukončil hráčsku kariéru. V najvyššej francúzskej súťaži (Štrasburg, Le Havre) nazbieral Vencel spolu 222 zápasov, čo je stále slovenský rekord v rámci piatich najlepších líg sveta. Druhý Martin Dúbravka (Newcastle, Burnley) má na konte 168 štartov.
Po skončení kariéry pôsobil Vencel v akadémii HAC Le Havre, bol aj asistentom trénera a trénerom brankárov v Štrasburgu (2006-2010).
Vencel sa staral aj o vzdelávanie brankárov celosvetovo pod záštitou FIFA.
„Veľa cestujem. Nedávno som bol v Palestíne i v Afganistane. Stretávam sa s ľuďmi z rôznych kultúr a s rôznym spôsobom života,“ vravel v minulosti pre SME.
Najviac štartov slovenských brankárov v rámci TOP 5 líg
1. Alexander Vencel (Štrasburg, Le Havre) 222 zápasov
2. Martin Dúbravka (Newcastle, Burnley) 168
3. Dominik Greif (Mallorca, Lyon) 36
4. Tomáš Košický (Catania) 8
5. Marek Rodák (Fulham) 4, Pavol Bajza (Parma) 4
Usadil sa vo Francúzsku. „Ja sa vo Francúzsku cítim dobre, ale mám dva domovy, jeden tam a druhý na Slovensku. Vždy zostanem Slovákom,“ tvrdil.
Publikuje knihy
Nedávno pracoval ako asistent trénera reprezentácie Jordánska. Publikuje odborné knihy s brankárskou tematikou. Vyšli v šiestich jazykoch.
„Predtým neexistovala odborná literatúra pre brankárov. Cítil som povinnosť odovzdať svoje skúsenosti ďalej,“ vysvetlil Vencel II.
V brankárskej tradícii rodiny pokračoval aj jeho syn Alex. Keď mal sedemnásť, tak patril medzi najlepších brankárov vo svojej kategórii vo Francúzsku.
Bol oporou juniorky Štrasburgu. „Syn už toho ovláda viac ako ja, ale nie je to záruka, že bude z neho veľký brankár. Džob brankára je veľmi krutý,“ vysvetľoval v roku 2013 Vencel číslo 2.
Najmladší brankár z rodu Vencelovcov vtedy figuroval v reprezentácii Slovenska do 19 rokov. Svojich predkov však na seniorskej úrovni už nenasledoval.
Výhoda pre Slovan?
Súčasný tím Štrasburgu má povesť farmy londýnskej Chelsea. Ako ho vníma Alexander Vencel 2.
„Dnes má Racing veľmi mladé mužstvo. Vlastní ho majiteľ Chelsea, pre ktorého je dôležité, aby mladí hráči pravidelne hrávali kvalitnú ligu. Nie všetci ale majú skúsenosti v európskych pohároch, čo môže byť pre Slovan výhoda."
"Paradoxne, táto nová filozofia sa nepáči fanúšikom, ktorí majú veľké regionálne cítenie. Nechcú, aby hráči len neustále prichádzali a potom hneď odchádzali. Chcú, aby sa v Štrasburgu vybudovalo stabilné a veľké mužstvo, ktoré by hralo o najvyššie miesta a v európskych pohároch,“ vysvetľoval Vencel.
Opisuje Weissa
Vo štvrtok (o 21.00) sa jeho dva najobľúbenejšie kluby postavia proti sebe.
„Viem si predstaviť, že zápas so Slovanom bude vyrovnaný, príde veľmi dobrá návšteva a bude vynikajúca atmosféra. Slovan sledujem, v rámci možností, aj zo zahraničia. Otec ma tiež pravidelne informuje, ako sa darí Slovanu. Viem, že sú tam dobrí i skúsení hráči a Vlado Weiss ako vynikajúci tréner určite kvalitne pripraví mužstvo na tento zápas.“
Pre francúzsky portál DNA Vencel dodal:
„Tréner Weiss vie mužstvo svojou povahou poriadne vyburcovať, keďže koučuje s obrovskou dávkou emócií. No niekedy až priveľkou, za čo musí znášať následky. Je to však veľmi dobrý tréner. Skoro som bol členom jeho realizačného tímu na majstrovstvách sveta 2010, no mal som povinnosti v Racingu,“ ozrejmil Vencel 2.
Spolu s Weissom hrával za národný tím Slovenska.