Isak už nikdy nebude hrať za Newcastle, aj keby mu prestup nevyšiel, tvrdí novinár

BRATISLAVA. Anglický futbalový klub Newcastle United rieši krátko pred začiatkom novej sezóny Premier League nepríjemnú a hlavne dlhotrvajúcu situáciu so švédskym útočníkom Alexanderom Isakom.
Podľa novinára televízie BBC Davida Ornsteina 25-ročný kanonier odmieta nastúpiť za piaty tím uplynulého ročníka Premier League a za každú cenu si chce vytrucovať prestup do tábora úradujúceho majstra FC Liverpool.
„Tuží po prestupe do Liverpoolu,“ napísal novinár na svojom účte na sociálnej sieti X.
"The Reds" pred časom ponúkli za Isaka 115 miliónov eur, no vedenie "Magpies" reagovalo jednoznačne: „Nie! Nepustíme ho.“
Podľa Ornsteina je Švéd „pevne rozhodnutý, že už nikdy nebude hrať za Newcastle. Aj keby ho klub odmietol predať a Isak zostal, nemá záujem sa do tímu opäť začleniť.“
Útočník má pritom s klubom platnú zmluvu až do júna 2028. Manažér Eddie Howe zatiaľ necháva otázku otvorenú.
„Všetko je otvorené,“ uviedol po prípravnom zápase s Atléticom Madrid (0:2, pozn.), keď dostal otázku na Isakovu budúcnosť.
Rodák zo Štokholmu však dal jasne najavo, že robí všetko pre to, aby už v drese Newcastlu nepokračoval.
Isak prišiel do Newcastlu v roku 2022 za 70 miliónov eur, v 109 zápasoch strelil 62 gólov a v marci rozhodol finále Ligového pohára proti Liverpoolu, čím klubu zabezpečil prvú domácu trofej po 70 rokoch.