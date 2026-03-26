V Anglicku dokončil futbalovú školu, teraz bojuje o záchranu: Tabuľka k nám nie je spravodlivá

Futbalista Alex Gduľa.
Futbalista Alex Gduľa. (Autor: archív AG)
Peter Cingel|26. mar 2026 o 08:00
Mladý defenzívny stredopoliar prešiel mládežníckymi kategóriami v Trenčíne, Košiciach či v Akadémii Mareka Hamšíka.

V druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaži MONACObet lige sa hrá o postup aj o záchranu.

Jedným z mužstiev, ktorým sa jarná časť nevydarila podľa predstáv, je Stará Ľubovňa Redfox Football Club. Futbalisti zo Spiša odohrali doteraz 21 zápasov, z ktorých 4 vyhrali, 6 remizovali a v 11 prípadoch sa z troch bodov tešil súper.

Na jar získali Staroľubovňania v štyroch stretnutiach len 2 body. Rozdiely medzi mužstvami na konci tabuľky však nie sú neprekonateľné, a tak nádej na zotrvanie v súťaži stále žije. V hre je ešte 28 bodov.

ALEX GDUĽA (19) prišiel k „červeným líškam“ v júli 2025 a postupne sa prepracoval do základnej zostavy.

S mladým defenzívnym stredopoliarom sme sa rozprávali o jeho doterajšej futbalovej kariére aj o tom, ako vníma situáciu vo svojom mužstve.

Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?

S futbalom som začínal doma v Partizáne Bardejov ako štvorročný. Tam som dostal dôležité základy, na ktorých staviam dodnes. V žiackych kategóriách som sa následne futbalovo posúval v 1. FC Tatran Prešov.

Výrazným zlomom bol pre mňa odchod na futbalovú školu do Anglicka v štrnástich rokoch. Strávil som tam dva roky a podarilo sa mi dokončiť štúdium GCSE.

Táto skúsenosť ma výrazne posunula nielen jazykovo, ale najmä v samostatnosti a disciplíne. Musel som sa naučiť postarať sa sám o seba, čo mi dnes pomáha aj na ihrisku.

Po návrate na Slovensko som v dorasteneckej kategórii prešiel viacerými klubmi a v každom som sa naučil niečo nové.

V AS Trenčín to bolo o technike a systéme, v FC Košice som pričuchol k fyzicky náročnejšiemu tréningu. Svoju dorasteneckú cestu som ukončil v Akadémii Mareka Hamšíka.

Všade som absolvoval kvalitnú prípravu a zažil skvelú partiu v kabíne, čo mi výrazne uľahčilo fungovanie. Všetky tieto skúsenosti ma pripravili na prechod do mužského futbalu.

Čo vás priviedlo do Starej Ľubovne?

Rozhodujúcim podnetom bol telefonát od trénera, ktorý mi presne predstavil moju rolu v tíme. Predostrel mi ciele, ktoré chce Stará Ľubovňa dosiahnuť, a to ma okamžite zaujalo.

Ako 19-ročný si uvedomujem, že prechod medzi mužov je v kariére kľúčový. Možnosť hrať celoštátnu druhú ligu som vnímal ako ideálnu príležitosť na ďalší progres.

Vedel som, že táto súťaž mi nastaví zrkadlo a pomôže mi rásť po hernej aj osobnostnej stránke.

Nováčika čaká na jar tuhý boj o záchranu. Mladý útočník si svoje štatistiky predstavoval inak
Súvisiaci článok
Nováčika čaká na jar tuhý boj o záchranu. Mladý útočník si svoje štatistiky predstavoval inak

Ako hodnotíte súčasné postavenie Redfox v tabuľke druhej ligy?

Tabuľka k nám momentálne nie je veľmi spravodlivá. V jesenných zápasoch nám viackrát chýbal kúsok šťastia, najmä v záveroch, kde sme zbytočne stratili body.

Čo sa týka kádra, počas zimy prišlo k niekoľkým zmenám. Chalani, ktorí odišli, boli pevnou súčasťou tímu a určite nám chýbajú, no nahradili ich ďalší šikovní hráči. Priniesli do kabíny novú energiu aj kvalitu.

Ako ste sa pripravovali na odvetnú časť súťaže?

Zimná príprava bola intenzívna, pracovali sme na kondícii aj taktike, aby sme boli na jar čo najlepšie zohratí.

Ciele sú jasné – chceme vybojovať záchranu v druhej lige. Uvedomujeme si, že to bude náročné, ale sme odhodlaní o tento cieľ spoločne zabojovať.

Stará Ľubovňa si túto súťaž zaslúži a my urobíme maximum pre mesto aj fanúšikov.

Čo robí Alex Gduľa, keď práve nehrá futbal?

Z osobného hľadiska sa chcem neustále zlepšovať vo všetkých parametroch, ktoré si futbal vyžaduje, a byť čo najviac prospešný pre mužstvo, aby sme spoločne dosiahli naše ciele.

Mimo ihriska momentálne najviac času venujem škole, keďže študujem na vysokej škole v Košiciach. Snažím sa vzdelanie nepodceňovať a vnímam ho ako dôležitú súčasť svojho rozvoja popri futbale.

Keď mám voľno, rád si zahrám tenis. Najlepšie si však oddýchnem v kruhu najbližších – s priateľkou a rodinou. Tento balans mi pomáha prichádzať na tréning s čistou hlavou a novou energiou.

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská Bystrica
21
15
3
3
44:20
48
P
P
V
P
V
2
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
21
10
6
5
42:37
36
V
P
V
V
R
3
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
21
10
6
5
46:36
36
R
V
P
V
P
4
MFK Zvolen
21
9
7
5
32:26
34
V
V
R
R
R
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
21
8
8
5
36:23
32
R
R
V
P
R
6
OFK Dynamo Malženice
21
9
4
8
32:30
31
V
V
V
R
P
7
FC Petržalka
21
8
6
7
29:23
30
V
R
R
R
V
8
FK Inter Bratislava
21
8
5
8
24:24
29
P
P
V
V
R
9
MŠK Žilina
21
8
4
9
29:35
28
P
R
R
V
V
10
Slávia TU Košice
21
6
6
9
32:37
24
R
V
V
P
V
11
MŠK Púchov
21
5
8
8
26:35
23
V
R
R
R
V
12
FC ŠTK 1914 Šamorín
21
6
5
10
31:36
23
P
R
P
R
P
13
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
21
6
5
10
27:36
23
V
P
P
R
V
14
MŠK Považská Bystrica
21
6
4
11
25:37
22
P
P
P
P
P
15
ŠK Slovan Bratislava futbal
21
5
7
9
23:37
22
R
V
P
R
P
16
Stará Ľubovňa Redfox Football Club
21
4
6
11
24:30
18
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

