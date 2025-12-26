Nováčika čaká na jar tuhý boj o záchranu. Mladý útočník si svoje štatistiky predstavoval inak

Slávia Technická univerzita Košice v uplynulej sezóne suverénne ovládla tretiu ligu a po zásluhe si vybojovala postup do MONACObet ligy.
Prechod medzi druhou a treťou najvyššou súťažou je však výrazný, čo si v Košiciach uvedomovali už pred štartom ročníka.
Klub preto cielene pracoval na posilnení kádra, no čelil aj ďalším výzvam.
Jednou z nich bol štadión, ktorý nespĺňal požadované kritériá druhej ligy.
Nasledovala výstavba a rekonštrukčné práce, v dôsledku čoho odohrala TUKE väčšinu jesenných zápasov na ihriskách súperov. Aj to sa podpísalo pod jesenné umiestnenie nováčika.
Po prvej polovici sezóny figuruje Slávia TUKE na 13. mieste tabuľky zo 16 účastníkov s bilanciou 17 zápasov – 4 výhry, 5 remíz, 8 prehier a skóre 23:33, čo predstavuje zisk 17 bodov.
Rozdiely v spodnej časti tabuľky sú minimálne, a tak čaká vysokoškolákov na jar tuhý boj o zotrvanie v súťaži. Svoju úlohu v tabuľkovom postavení zohralo aj už spomínané účinkovanie na ihriskách súperov.
Košickému nováčikovi držia palce nielen fanúšikovia z krajského mesta. V MONACObet lige figurujú iba dva kluby z východného Slovenska a oba sa pohybujú v dolnej časti tabuľky, čo nepriamo poukazuje aj na ekonomickú silu regiónu.
Medzi hráčov, od ktorých sa očakáva, že pomôžu TUKE vyrovnať sa s náročnejšou súťažou a vyhnúť sa bojom o záchranu, patrí aj Rastislav Korba.
Mládežnícky reprezentant Slovenska začínal s futbalom v Bardejove, odkiaľ postupne prešiel do Žiliny, Prešova a Trenčína. V každom z pôsobísk patril medzi elitných strelcov mládežníckych kategórií.
Ako devätnásťročný sa rozhodol pre návrat na východ Slovenska a prijal ponuku Košíc. Má za sebou už aj premiéru a gól v A-mužstve ligového FC. V Slávii TUKE pôsobí na hosťovaní.
„Pre odchod do druholigového mužstva som sa rozhodol preto, lebo som sa potreboval čo najrýchlejšie dostať k mužskému futbalu a mať čo najväčšiu minutáž.
Zároveň som študentom Technickej univerzity v Košiciach a momentálne fungujem na individuálnom študijnom pláne,“ vysvetľuje mladý útočník svoje rozhodnutie.
So svojím pôsobením v klube je v zásade spokojný, hoci si uvedomuje aj priestor na zlepšenie.
„Štýl futbalu, aký sa hrá v TUKE, mi vyhovuje. Preferujeme kombinačný futbal bez ohľadu na to, či nastupujeme proti tímom z hornej alebo dolnej časti tabuľky.
Z pohľadu minutáže som dostal veľa priestoru, no úprimne – gólové štatistiky som si predstavoval lepšie. Dostal som sa do viacerých veľkých šancí, ktoré neskončili gólom.
Stále je to však len môj prvý polrok v mužskom futbale a verím, že na jar to bude lepšie aj číselne,“ dodáva Korba.
Nad svojou futbalovou budúcnosťou zatiaľ neuvažuje.
„Zmluva sa mi síce končí o pol roka, ale momentálne sa na to nechcem sústrediť. Prioritou je futbal, čo najlepšie výkony a teraz počas sviatkov najmä oddych a čas strávený s rodinou. Na riešenie budúcnosti bude ešte dosť času,“ uzatvára mladý útočník.