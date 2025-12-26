Nováčika čaká na jar tuhý boj o záchranu. Mladý útočník si svoje štatistiky predstavoval inak

Rastislav Korba oslavuje gól.
Rastislav Korba oslavuje gól. (Autor: archív RK)
Peter Cingel|26. dec 2025 o 10:00
Devätnásťročný futbalista má za sebou už aj premiéru a gól v A-mužstve ligového FC Košice.

Slávia Technická univerzita Košice v uplynulej sezóne suverénne ovládla tretiu ligu a po zásluhe si vybojovala postup do MONACObet ligy.

Prechod medzi druhou a treťou najvyššou súťažou je však výrazný, čo si v Košiciach uvedomovali už pred štartom ročníka.

Klub preto cielene pracoval na posilnení kádra, no čelil aj ďalším výzvam.

Jednou z nich bol štadión, ktorý nespĺňal požadované kritériá druhej ligy.

Nasledovala výstavba a rekonštrukčné práce, v dôsledku čoho odohrala TUKE väčšinu jesenných zápasov na ihriskách súperov. Aj to sa podpísalo pod jesenné umiestnenie nováčika.

Po prvej polovici sezóny figuruje Slávia TUKE na 13. mieste tabuľky zo 16 účastníkov s bilanciou 17 zápasov – 4 výhry, 5 remíz, 8 prehier a skóre 23:33, čo predstavuje zisk 17 bodov.

Futbalisti Slávia TU Košice.
Futbalisti Slávia TU Košice. (Autor: archív RK)

Rozdiely v spodnej časti tabuľky sú minimálne, a tak čaká vysokoškolákov na jar tuhý boj o zotrvanie v súťaži. Svoju úlohu v tabuľkovom postavení zohralo aj už spomínané účinkovanie na ihriskách súperov.

Košickému nováčikovi držia palce nielen fanúšikovia z krajského mesta. V MONACObet lige figurujú iba dva kluby z východného Slovenska a oba sa pohybujú v dolnej časti tabuľky, čo nepriamo poukazuje aj na ekonomickú silu regiónu.

Medzi hráčov, od ktorých sa očakáva, že pomôžu TUKE vyrovnať sa s náročnejšou súťažou a vyhnúť sa bojom o záchranu, patrí aj Rastislav Korba.

Mládežnícky reprezentant Slovenska začínal s futbalom v Bardejove, odkiaľ postupne prešiel do Žiliny, Prešova a Trenčína. V každom z pôsobísk patril medzi elitných strelcov mládežníckych kategórií.

Ako devätnásťročný sa rozhodol pre návrat na východ Slovenska a prijal ponuku Košíc. Má za sebou už aj premiéru a gól v A-mužstve ligového FC. V Slávii TUKE pôsobí na hosťovaní.

Rastislav Korba.
Rastislav Korba. (Autor: archív RK)

„Pre odchod do druholigového mužstva som sa rozhodol preto, lebo som sa potreboval čo najrýchlejšie dostať k mužskému futbalu a mať čo najväčšiu minutáž.

Zároveň som študentom Technickej univerzity v Košiciach a momentálne fungujem na individuálnom študijnom pláne,“ vysvetľuje mladý útočník svoje rozhodnutie.

So svojím pôsobením v klube je v zásade spokojný, hoci si uvedomuje aj priestor na zlepšenie.

„Štýl futbalu, aký sa hrá v TUKE, mi vyhovuje. Preferujeme kombinačný futbal bez ohľadu na to, či nastupujeme proti tímom z hornej alebo dolnej časti tabuľky.

Z pohľadu minutáže som dostal veľa priestoru, no úprimne – gólové štatistiky som si predstavoval lepšie. Dostal som sa do viacerých veľkých šancí, ktoré neskončili gólom.

Stále je to však len môj prvý polrok v mužskom futbale a verím, že na jar to bude lepšie aj číselne,“ dodáva Korba.

Rastislav Korba.
Rastislav Korba. (Autor: archív RK)

Nad svojou futbalovou budúcnosťou zatiaľ neuvažuje.

„Zmluva sa mi síce končí o pol roka, ale momentálne sa na to nechcem sústrediť. Prioritou je futbal, čo najlepšie výkony a teraz počas sviatkov najmä oddych a čas strávený s rodinou. Na riešenie budúcnosti bude ešte dosť času,“ uzatvára mladý útočník.

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
17
14
3
0
39:11
45
V
V
V
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
17
8
5
4
38:30
29
P
V
R
P
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
17
7
6
4
33:20
27
R
R
R
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
17
7
6
4
33:29
27
R
R
V
R
P
5
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
17
7
5
5
27:23
26
R
V
P
V
P
6
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
17
7
3
7
24:21
24
V
P
P
V
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
17
6
5
6
20:22
23
R
P
P
V
R
8
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
7
2
8
27:33
23
V
V
V
P
P
9
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
17
6
4
7
21:26
22
P
V
P
P
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
17
6
3
8
30:31
21
P
P
V
V
V
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
17
6
3
8
26:29
21
P
R
V
P
V
12
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
17
5
4
8
25:32
19
V
R
R
P
R
13
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
17
4
5
8
23:33
17
V
P
P
P
V
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
4
5
8
18:32
17
P
R
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
17
4
5
8
23:33
17
V
R
V
R
P
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
17
4
4
9
22:24
16
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

