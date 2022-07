Trnava má postup v Európe na dosah, musí zachytiť úvod zápasu

NEWTOWN. Futbalisti Spartaka Trnava splnili úlohu favorita v prvom zápase 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy, keď na domácom ihrisku zdolali AFC Newton 4:1.

Jeden z trojice slovenských zástupcov v EKL si do odvety vypracoval komfortný náskok a vo štvrtok by si zverenci Michala Gašparíka mali vybojovať postup do ďalšieho kola. A to aj napriek tomu, že Trnave sa pred odletom na ostrovy skomplikovala situácia so zostavou.