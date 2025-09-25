Z Kaprálika sa v Nemecku môže stať klenot. Dobrý obchod v pomere ceny a kvality, tvrdí expert

Odkedy prišiel, tím víťazí. Slovenský futbalista Adrián Kaprálik predvádza v drese druholigového nemeckého Holstein Kiel veľmi dobré výkony.
Proti Schalke zaznamenal asistenciu pri výhre 1:0, naposledy gólom odštartoval výhru nad Karlsruher SC 3:0. „Dáva najavo, ako si užíva pôsobenie v tomto tíme," tvrdí v rozhovore pre Sportnet MATTHIAS HERMANN, novinár z tamojšieho denníka Kieler Nachrichten.
Ako by ste zhodnotili úvodné zápasy Adriána Kaprálika v drese Holstein Kiel?
Adrián urobil na všetkých hneď od začiatku veľmi dobrý dojem. Zdá sa, že je veľmi motivovaný a chce vo svojom novom tíme podávať dobré výkony. Vyzerá to tak , že dobre zapadol do tímu "Bocianov".
V poslednom kole odohral dobrý zápas proti Karlsruhe, v ktorom skóroval. Ako ste videli jeho výkon?
Zápas sa pre Adriána nezačal najlepšie. Najskôr ho fauloval brankár Karlsruhe, pričom jeho spoluhráč následne nepremenil penaltu. Potom mu neuznali gól, pretože počas útoku došlo k faulu. Priznal, že ho to trochu frustrovalo. Ďalej ho však hnala túžba streliť "tretí" gól, čo sa mu nakoniec podarilo.
V dueli proti Schalke zaznamenal víťaznú asistenciu. Čo ďalšie prináša na ihrisko okrem gólov a asistencií?
Okrem svojho gólového inštinktu predovšetkým rýchlosť. Tréner Marcel Rapp miluje rýchle behy za obranu. Za Kaprálikom navyše stojí na pravom krídle Alexander Bernhardsson, nezvyčajne silný hráč na druhú ligu. Po prvých zápasoch môžeme povedať, že táto dvojica sa zdá byť veľmi dobre zladená.
Tréner Marcel Rapp spomenul, že Kaprálika sledovali tri roky. Kedy ste prvýkrát počuli jeho meno?
Prvýkrát som o ňom počul v minulej sezóne. Priznám sa, že vtedy som nevedel naisto povedať, či to bola len fáma, alebo mal Holstein o neho skutočný záujem. Dovtedy som totiž jeho meno nikde nezaregistroval.
Môj prvý dojem z Kaprálika je, že veľmi dobre zapadá do trénerovej hernej schémy a určite tímu pomôže.
Čo si na Kaprálikovi kouč Rapp pochvaľuje?
Okrem jeho atletických a technických schopností ho Marcel Rapp tento týždeň pochválil aj za jeho osobnosť a vystupovanie. Dáva najavo, ako veľmi si užíva pôsobenie v tíme. Tréner však stále vidí priestor na zlepšenie v jeho rozhodovaní pri protiútokoch. Veľa sa však ukáže, keď sa ešte viac usadí.
Ako vychádza so spoluhráčmi?
Pred novinármi zdôraznil, ako srdečne ho celý tím privítal. V Holstein Kiel to zvyčajne funguje v kabíne celkom dobre.
Kiel zaplatil Žiline za Kaprálika 1,5 milióna eur. Bola to výhodná kúpa?
Je to dobrý pomer ceny a kvality.
Aká môže byť jeho cenovka po tejto sezóne, ak bude pokračovať v takýchto výkonoch?
Myslím si, že Kaprálikova trhová hodnota sa výrazne zvýši. Takže by mohol byť klenot, ktorý Holstein objavil. Nemám absolútne žiadnu predstavu, aká bude jeho presná trhová hodnota.
Avšak s hráčmi ako Phil Harres, Shuto Machino a spomínaný Alexander Bernhardsson je jasné, že v Holsteine sa dá významne rozvíjať a teda je možný aj veľký nárast trhovej hodnoty. Tréner Marcel Rapp nemá prezývku „Zlepšovateľ“ len tak pre nič za nič.
Vo minulom ročníku hosťoval v Kieli zo Žiliny Dominik Javorček, ktorý si však nedokázal vybojovať miesto v základnej zostave. Prečo?
Ťažko povedať. Dominik debutoval v drese Kielu proti Bayernu Mníchov. Bol z tohto jednoducho ohromený, hoci nebol jediný. Napriek tomu to v ňom zanechalo stopu. Často sa zdalo, akoby sa nikdy úplne neintegroval do tímu.
Bol tiež veľmi zdržanlivý smerom k novinárom a nechcel nám poskytovať žiadne rozhovory. Určite bolo tiež nešťastné rozhodnutie, že mužstvo kúpilo dvoch hráčov, Tymoteusza Puchacza a Dominika Javorčeka v krátkom čase na rovnakú pozíciu.
Aký je cieľ Kielu v tejto sezóne? Návrat do Bundesligy?
Nemyslím si, že okamžitý návrat je prioritou pre túto sezónu. Hlavným cieľom je ďalej rozvíjať tím a hráčov, aby mohli súťažiť na najvyššej úrovni v nasledujúcich sezónach. Prvých pár zápasov ukázalo, aké je to ťažké, no časom sa zdá, že tím je na naozaj dobrej ceste.