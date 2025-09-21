VIDEO: Strelou z uhla prekvapil brankára. Kaprálik sa uviedol v Nemecku gólom

KIEL. Slovenský futbalový útočník Adrián Kaprálik si otvoril účet v drese nového zamestnávateľa Holsteinu Kiel.
V nedeľnom stretnutí druhej nemeckej Bundesligy otvoril skóre duelu proti Karlsruhe a pomohol tak svojmu tímu k triumfu 3:0. Kaprálik sa presadil v 25. minúte, keď strelou z uhla prekvapil brankára súpera.
VIDEO: Gól Adriána Kaprálika
Účastník najvyššej nemeckej súťaže z minulej sezóny nemal dobrý úvod sezóny, keď prehral v troch zo štyroch duelov.
Po 6. kole však už má na konte 9 bodov. Kaprálik prestúpil na sever Nemecka v lete z MŠK Žilina.