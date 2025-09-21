VIDEO: Strelou z uhla prekvapil brankára. Kaprálik sa uviedol v Nemecku gólom

Adrián Kaprálik v drese Holsteinu Kiel. (Autor: REUTERS)
TASR|21. sep 2025 o 18:37
Pomohol tak svojmu tímu k triumfu 3:0.

KIEL. Slovenský futbalový útočník Adrián Kaprálik si otvoril účet v drese nového zamestnávateľa Holsteinu Kiel.

V nedeľnom stretnutí druhej nemeckej Bundesligy otvoril skóre duelu proti Karlsruhe a pomohol tak svojmu tímu k triumfu 3:0. Kaprálik sa presadil v 25. minúte, keď strelou z uhla prekvapil brankára súpera.

VIDEO: Gól Adriána Kaprálika

Účastník najvyššej nemeckej súťaže z minulej sezóny nemal dobrý úvod sezóny, keď prehral v troch zo štyroch duelov.

Po 6. kole však už má na konte 9 bodov. Kaprálik prestúpil na sever Nemecka v lete z MŠK Žilina.

