Stratí Dortmund talentovaného krídelníka? Záujem prejavili Man United aj Inter

Karim Adeyemi
Karim Adeyemi (Autor: TASR/AP)
TASR|20. nov 2025 o 10:40
Kontrakt má platný do roku 2027.

MILÁNO. Medzi záujemcov o služby nemeckého futbalistu Karima Adeyemiho z Borussie Dortmund sa zaradil taliansky klub Inter Miláno.

Okrem toho už dlhší čas monitoruje 23-ročného krídelníka aj Manchester United.

Ademeyi má s Dortmundom platný kontrakt do roku 2027, ale podľa zdrojov blízkych hráčovi a portálu goal.com, je naklonený odísť od účastníka Bundesligy po konci aktuálnej sezóny. Z tohto dôvodu sa zatiaľ výraznejšie nepohli rokovania o podpísaní novej zmluvy.

Nemecký reprezentant sa trápi nielen na trávniku, ale aj mimo neho. Od konca septembra nedokázal skórovať alebo prihrať na presný zásah.

V nedávnom ligovom stretnutí s Kolínom dokonca po vystriedaní zahodil fľašku smerom k lavičke.

Neskôr dokonca prišiel do slovného konfliktu s trénerom Borussie Nikom Kovačom. Okrem toho dostal pokutu vo výške 450 000 eur za nelegálne držanie zbraní.

    dnes 10:40
