ONLINE: AC Virtus - Zrinjski Mostar dnes, Liga majstrov LIVE (1. predkolo)

AC Virtus:

Sanmarinský celek byl založen v roce 1964, ale výrazně o sobě dává vědět až v poslední době. V sezóně 2022-23 vyhrál poprvé národní pohár, v následujícím ročníku ovládl ligu a v tom uplynulém získal double. Evropské poháry si Virtus vyzkoušel jen v loni. V 1. předkole Ligy mistrů vyhučel souhrnným skóre 1:11 s rumunským FCSB. Následoval souboj ve 2. předkole Konferenční ligy s estonskou Florou Tallinn. Utkání v San Marinu skončilo bezgólovou remízou a v Tallinnu se šlo za stavu 2:2 do prodloužení. To už však ovládli domácí, kteří v něm nastříleli tři góly.



Trenér Luigi Bizzotto má v kádru především hráče italské národnosti, které doplňují sanmarinští reprezentanti jako Manuel Battistini a Alessandro Golinucci. Z italských fotbalistů má zajímavý životopis Federico Piovaccari, který prošel třeba Sampdorií, Brescií, španělskými kluby Eibar či Rayo Vallecano a zahrál si také v Číně. Teď už je mu však 40 let a fotbalově nejlepší časy má už dávno za sebou. To samé můžeme říci i o 38letém obránci Michelem Rinaldim, jenž reprezentoval itálii na mládežnických úrovních.