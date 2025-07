DAC angažoval senegalského útočníka. Milujem víťazstvá, nenávidím prehry, povedal

DUNAJSKÁ STREDA. Senegalský futbalový útočník Abdoulaye Gueye sa stal novou posilou FC DAC 1904 Dunajská Streda, s ktorým podpísal kontrakt do júna 2029. Informoval o tom oficiálny web DAC.

Dvadsaťročný Gueye prichádza z tímu lotyšskej najvyššej súťaže Super Nova.

V trinástich rokoch sa stal hráčom senegalského Builders FC, z ktorého sa začiatkom minulého roka presunul do Spojených Arabských Emirátov, do klubu Elite Falcons FC, ktorému pomohol k postupu do druhej najvyššej súťaže.