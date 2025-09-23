McDonald´s Cup je v očakávaní nových rekordov. Haraslín: Tu sa rodí vášeň pre futbal

BRATISLAVA. Organizátori najväčšieho školského futbalového turnaja na Slovensku veria, že začínajúci sa 27. ročník McDonald´s Cupu opäť posunie hranice a prinesie nové rekordy.
Do minulého ročníka sa prihlásilo rekordných 1125 základných škôl, čo predstavuje dve tretiny všetkých škôl na Slovensku.
Na ihriskách súťažilo vyše 14.000 detí, ktoré odohrali viac ako dve tisícky zápasov.
Aj tento rok sa môžu zmiešané tímy chlapcov a dievčat z 1. až 4. ročníka základných škôl zapojiť do najväčšej školskej súťaže.
Registrácia škôl prebieha do 18. októbra 2025 na stránkach www.mcdonaldscup.sk a sutaze.skolskysport.sk.
Patrónmi turnaja sú Lukáš Haraslín a Mária Korenčiová.
„Turnaj je miestom, kde sa rodí vášeň pre futbal. Presne na takýchto ihriskách som ako dieťa prvýkrát pocítil radosť z hry a sny, ktoré ma neskôr priviedli až do reprezentácie.
Každému dieťaťu želám, aby si tieto chvíle užilo naplno – bez tlaku, s úsmevom a s priateľmi po boku,“ uviedol v tlačovej správe organizátorov Haraslín, reprezentant Slovenska a kapitán Sparty Praha.
„Na futbale je krásne, že ho môže hrať každý a prakticky kdekoľvek. Nepotrebuje veľké investície ani špeciálne vybavenie – stačí lopta, priestor a chuť hrať.
Okrem pohybu dáva deťom aj veľa do života: učí ich spolupráci, fair play, rešpektu a buduje zdravé sebavedomie.
Je to šport, ktorý rozvíja nielen telo, ale aj dušu a sociálne zručnosti,“ povedal Ján Krišanda, štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Dôležitou súčasťou turnaja je inklúzia – v tímoch spolu hrajú chlapci a dievčatá, športovo aktívnejší aj úplní začiatočníci.
Z turnaja sa stala liaheň budúcich futbalistov a futbalistiek. Mnohí z dnešných slovenských reprezentantov začínali svoju cestu práve na školských ihriskách tohto turnaja, medzi nimi napríklad Martin Dúbravka (Burnley FC), Róbert Boženík (Stoke City FC), David Strelec (Middlesbrough FC) či Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam).
K mladým talentom patria aj Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava) či Mário Sauer (Toulouse FC).